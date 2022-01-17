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1 час назад

Мачеха Виторгана рассказала, почему его не было на свадьбе отца

Ирина Млодик и Эммануил Виторган поженились в 2003 году. Свадьба была многолюдная. В числе приглашенных было 156 гостей, но сын Эммануила Виторгана Максим на празднике не появился. Причину раскрыла Ирина Млодик.

Мачеха Виторгана рассказала, почему его не было на свадьбе отца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она считает, что после смерти его матери, Аллы Балтер, Максим Виторган не был психологически готов к тому, что у его отца появилась другая женщина. Он тяжело переживал этот факт.

"Это его право. Я думаю, что это происходило по молодости, он сам был еще молодым человеком. Просто он так любил маму, что он... Я не думаю, что лично ко мне это было что-то",

- сказала Млодик во время съемок передачи "Основано на реальных событиях".

Ранее мы писали, что Ксения Собчак рассказала про свои доходы.

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