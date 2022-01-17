Мачеха Виторгана рассказала, почему его не было на свадьбе отца

Ирина Млодик и Эммануил Виторган поженились в 2003 году. Свадьба была многолюдная. В числе приглашенных было 156 гостей, но сын Эммануила Виторгана Максим на празднике не появился. Причину раскрыла Ирина Млодик.
Она считает, что после смерти его матери, Аллы Балтер, Максим Виторган не был психологически готов к тому, что у его отца появилась другая женщина. Он тяжело переживал этот факт.
"Это его право. Я думаю, что это происходило по молодости, он сам был еще молодым человеком. Просто он так любил маму, что он... Я не думаю, что лично ко мне это было что-то",
- сказала Млодик во время съемок передачи "Основано на реальных событиях".
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