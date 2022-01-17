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2 часа назад

Рудковская раскрыла размер своих заработков

Продюсер Яна Рудковская рассказала, сколько зарабатывает. Звезда открыла опросник для подписчиков в своем Instagram-аккаунте. Среди прочего, ей задали и вопрос про деньги.

Рудковская раскрыла, сколько зарабатывает
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ее анонимно спросили, сколько она зарабатывает. Рудковская ответила, что в среднем ее заработок составляет порядка двух миллионов долларов в год после выплаты всех налогов.

Отвечая уже на другой вопрос, Рудковская отметила, что нужно много работать и никому не завидовать, чтобы добиться в жизни успеха.

Также ее спросили, кто богаче и знаменитее: Евгений или Яна. Рудковская ответила, что узнаваемость выше у ее мужа Евгения Плющенко, а ответить на вопрос о том, кто богаче, не получится, так как пара ведет совместный бюджет и не делит свой заработок.

Ранее мы писали о том, кто больше всех зарабатывает на новогодних корпоративах.

Звёзды,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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