Рудковская раскрыла, сколько зарабатывает

Продюсер Яна Рудковская рассказала, сколько зарабатывает. Звезда открыла опросник для подписчиков в своем Instagram-аккаунте. Среди прочего, ей задали и вопрос про деньги.

Ее анонимно спросили, сколько она зарабатывает. Рудковская ответила, что в среднем ее заработок составляет порядка двух миллионов долларов в год после выплаты всех налогов.

Отвечая уже на другой вопрос, Рудковская отметила, что нужно много работать и никому не завидовать, чтобы добиться в жизни успеха.

Также ее спросили, кто богаче и знаменитее: Евгений или Яна. Рудковская ответила, что узнаваемость выше у ее мужа Евгения Плющенко, а ответить на вопрос о том, кто богаче, не получится, так как пара ведет совместный бюджет и не делит свой заработок.