Уэст раскрыл причину покупки дома рядом с Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст раскрыл причину, по которой решил поселиться рядом с телезвездой Ким Кардашьян. Подробности о покупке недвижимости в городе Хидден-Хиллс (округ Лос-Анджелес, Калифорния) напротив особняка бывшей жены артист рассказал в беседе с изданием Hollywood Unlocked.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Общение с детьми приносит мне успокоение во время плотного графика. Вот почему я приобрел дом»,

— поделился Уэст.

Рэпер отметил, что не следует связывать покупку ранчо с желанием воссоединиться с Ким Кардашьян. Артист также заявил о нежелании следовать примеру отца, который не переехал из Атланты в Чикаго, чтобы быть рядом с ним.

«Ни карьера, ни музыка, ни СМИ не смогут разлучить меня с детьми. И я хочу, чтобы все об этом знали»,

— добавил Уэст.