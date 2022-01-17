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51 минуту назад

У Куравлева выявили обширное поражение легких

У актера Леонида Куравлева обнаружили обширное поражение легких. Об этом сообщил изданию "Комсомольская правда" источник в здравоохранении.

У Куравлева выявили обширное поражение легких
Фото: РИА НовостиРИА Новости

85-летнему артисту сделали повторную компьютерную томографию легких. За неделю поражение легких увеличилось в четыре раза:

«85-летний Леонид Куравлев находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Последняя процедура КТ выявила у артиста кратное увеличение площади поражения легких. Ранее значения были от 5 до 10%, но спустя несколько дней томография выявила 35% поражения правого легкого и 25% поражение левого легкого Леонида Вячеславовича», - заявил источник.

Несмотря на это, Леонид Куравлев продолжает дышать самостоятельно, без помощи ИВЛ.

О том, что актера экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Его доставили в больницу в Коммунарке.

Звёзды,Леонид Куравлев,
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