У Куравлева выявили обширное поражение легких

У актера Леонида Куравлева обнаружили обширное поражение легких. Об этом сообщил изданию "Комсомольская правда" источник в здравоохранении.

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85-летнему артисту сделали повторную компьютерную томографию легких. За неделю поражение легких увеличилось в четыре раза:

«85-летний Леонид Куравлев находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Последняя процедура КТ выявила у артиста кратное увеличение площади поражения легких. Ранее значения были от 5 до 10%, но спустя несколько дней томография выявила 35% поражения правого легкого и 25% поражение левого легкого Леонида Вячеславовича», - заявил источник.

Несмотря на это, Леонид Куравлев продолжает дышать самостоятельно, без помощи ИВЛ.