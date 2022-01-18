20 лет спустя: как живут финалисты первой “Фабрики звезд”

История одного из самых популярных реалити-шоу началась в 2002 году. Читайте в материале “Рамблера”, как сложилась судьба финалистов первой “Фабрики звезд”.

Первое место занял интеллигентный бойзбенд – “Корни”. Ребята получили в качестве награды студийный микрофон и возможность записать альбом в профессиональной студии, а после – начать гастрольный тур. “Корни” существуют до сих пор. Правда, от стартового состава осталась ровно половина исполнителей. В 2010 году дороги Саши Бердникова, Леши Кабанова, Саши Асташенка и Паши Артемьева разошлись.

@sashaberdnikov

Бердников и Кабанов время от времени выступают на сцене, в основном на корпоративах, сборных концертах или мероприятиях формата “день города”.

У Алексея есть жена и дочь. Он часто выкладывает в своем Инстаграм совместные фотографии, небольшие репортажи с концертов и снимки у прессволов вместе с коллегами по группу. Раньше музыкант выпускал сольные треки, но кажется, что сейчас этот процесс ему неинтересен.

Александр теперь не только музыкант, но еще и актер, а также общественный деятель – так он пишет на своей страничке в Инстаграм. В 2010 году фанаты артиста могли увидеть его в роли Розенкранца в отечественном фильме “Гамлет ХХI век”. В 2019 году Бердников баллотировался в Мосгордуму, но не смог собрать достаточное количество подписей. Новостей о том, продолжает ли певец развиваться в этих сферах, давно не было.

Вместе с женой Александр воспитывает трех дочерей и сына. Старшая, Милана, тоже увлеклась музыкой.

@artpasha

Паша Артемьев после ухода из группы всерьез занялся сольным проектом Artemiev. Коллектив уже выпустил четыре полноценных и три мини-альбома в жанре инди-рок, часто выступает и кажется, что не гонится за популярностью. Хотя самого Пашу можно было увидеть и в шоу “Вечерний Ургант” (который не раз становился счастливым билетиком для молодых групп), и на “Вписке”, и на телеканале “Дождь”. Еще музыкант часто снимается в кино и сериалах, за его плечами несколько крупных проектов: на ТВ-3 (“Историк”), СТС (“Отель Элеон”), ТНТ (“Закон каменных джунглей”).

Не отстает от коллеги и Александр Асташенок. Он отучился в ГИТИСе и погрузился в профессию актера. Самые известные сериалы, в которых Александр получил значимые роли – “Закрытая школа”, “Кровавая барыня”, “Гадалка”, “Жозефина и Наполеон”. Возобновление сотрудничества с продюсером Игорем Матвиенко вернуло Асташенка в студию звукозаписи. В марте 2021 года вышел его последний на сегодняшний день сингл “Бессонница”.

@astashenok.ru

На этой фотографии вместе с Александром еще две участницы первого сезона реалити-шоу – Юлия Бужилова и Александра Савельева.

Александра была преданна “Фабрике”, которая заняла второе место, в течение 17 лет. Яркая блондинка забеременела и покинула группу, сделав семью и воспитание ребенка своими приоритетами.

kirill_safonov

По признанию артистки, беременность долго не наступала. И когда чудо произошло, будущая мама постаралась убрать из жизни все риски, которые могли бы лишить ее рождения долгожданного ребенка. Вместе с актером Кириллом Сафоновым Александра растит сына Леона.

@satikazanova

Сати Казанова покинула коллектив ради сольной карьеры в 2010 году. Совсем недавно артистка запустила новый проект SATI ETHNICA, который родился благодаря погружению Сати в восточные практики. Песни на санскрите, мантры, этнические инструменты превратили выступления исполнительницы в настоящий концерт-медитацию.

Самой загадочной остается судьба Марии Алалыкиной. Девушка покинула “Фабрику” прямо во время гастролей, чтобы не потерять место в Московском государственном лингвистическом университете, откуда ее грозились отчислить. А совсем скоро в жизни девушки случился еще один интересный поворот: она вышла замуж за дагестанца, приняла ислам и сменила имя на Марьям. Сати Казанова в студии YouTube-канала «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ» рассказала, что вместе с Марией впервые побывала в мечети. Но сейчас девушки не общаются. Алалыкина не дает интервью и не ведет социальные сети. Поэтому о том, чем фабрикантка занимается теперь, ничего не известно.

@toneva_official

Ирина Тонева – участница оригинального состава “Фабрики” – продолжает выступать с группой. В 2015 году девушка дебютировала как актриса театра “Открытая сцена”. Но и сольная карьера тоже не осталась в стороне. То, что Ирина пишет для проекта Toneva отличается от репертуара “Фабрики”. Помимо создания интересных вокальных партий, артистка экспериментирует со звуком и ритмом. Критики называют музыку Ирины инди-попом с элементами электро- и синти-попа.

@mikhail_grebenshchikov