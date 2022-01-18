Андрей Караулов считает, что вдова артиста не увидит наследства. На своем YouTube-канале он поделился мыслями об ограблении Марины Коташенко, совершенном 16 января:
«Знаете, кто во всем виноват? Виноват Александр Борисович Градский. Потому что мы сами приводим в дом своих убийц. Беда, беда со всех сторон... Видя непростые отношения у детей, у жен, надо было как-то решать. Но Саше было лень. Да и жить не хотелось».
Журналист утверждает, что предупреждал вдову артиста: раздел имущества Градского будет осложнен скандалами или вовсе обернется криминалом. А все из-за конфликтных отношений Коташенко со старшими детьми музыканта, о которых Андрей Караулов знает.
«Марина потеряет все в этой истории. Она уже теряет. Она должна той стороне 50 миллионов. Деньги оставались родственникам на ответственное хранение до начала раздела наследства. Она не сохранила. У той стороны упущенная прибыль 50 миллионов. Они ее разденут», — отметил журналист.
Ранее мы рассказывали о том, как было совершено разбойное нападение на Марину Коташенко.