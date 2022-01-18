«Знаете, кто во всем виноват? Виноват Александр Борисович Градский. Потому что мы сами приводим в дом своих убийц. Беда, беда со всех сторон... Видя непростые отношения у детей, у жен, надо было как-то решать. Но Саше было лень. Да и жить не хотелось».