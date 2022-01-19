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3 часа назад

Волочкова устроила скандал в самолете из-за маски

Балерина Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала во время перелета на самолете. Об этом сообщили очевидцы, которые поделились в своих аккаунтах видео со звездой.

Волочкова устроила скандал в самолете из-за маски
Фото: РамблерРамблер

Волочкова возвращалась со своего отдыха на Мальдивских островах, но поездка завершилась неприятным инцидентом. На видео Анастасия сначала разговаривает со стюардессами, снимая их на камеру, а потом уже общается с сотрудниками правоохранительных органов.

По словам попутчиков Волочковой, она отказывалась надеть маску, из-за чего и произошел скандал.

“Ненавижу хайп на пустом месте. Да, меня тоже бесят маски, но я не конфликтую на эту тему шесть часов подряд во время полета. Цирк продолжался долго. Мы даже переживали, что самолет посадят в каком-нибудь другом городе”

Спутник балерины Сергей, с которым она отдыхала на Мальдивах, рассказал свою версию произошедшего. По его словам, Волочкова была соблюдала масочный режим:

“Маска была, она просто кофе пила, спустила маску. К нам стюард подошел, я говорю: “Попробуйте попить кофе в маске”. Сама Волочкова заявила, что “маска у нее всегда с собой”.

Звёзды,Анастасия Волочкова,МВД,
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