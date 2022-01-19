Почему Сташевский пропал на пике славы и как он выглядит сейчас

Оглушительный успех пришел к нему в студенческие годы. Несколько лет его песни рвали чарты всех радиостанций, а затем на пике карьеры покоритель девичьих сердец «сошел с дистанции» и пропал на долгие годы. Рассказываем, чем он занимался во время молчания, как живет и выглядит теперь.

Фото: Passion.ru Passion.ru

«Не стучал в эти двери»

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Впервые имя Влада Сташевского прозвучало в 1993 году. Тогда на сцену его вывел знаменитый продюсер Юрий Айзеншпис. Именно эту дату артист считает началом своей карьеры. Сташевский откровенно заявляет, что певцом быть даже и не думал, несмотря на то что окончил музыкальную школу, а в студенческие годы был солистом и басистом в группе.

«Я собирался продолжить военную династию, по маминой линии все предки были военными»,

— рассказывал Сташевский.

В школе Влад занимался парашютным спортом, год отдал ДОСААФ, а после еще год проучился в Суворовском училище. Но мечту о военной службе пришлось оставить.

«В училище была дедовщина. Меня, новичка, сразу проверили на прочность, а затем я каждого отловил и дал сдачи. Маму вызвали к начальнику и прямо сказали, что офицера из меня не выйдет, потому что я недисциплинированный»,

— вспоминал певец.

Но год, проведенный среди военных, пошел на пользу молодому человеку. Ведь во время его работы с Юрием Айзеншписом требовалась строгая профессиональная дисциплина.

«Мне легко было слушать его. Мне нетрудно держаться графика. Быть пунктуальным — это все, что он от меня требовал»,

— рассказывает Сташевский о наставнике.

Кстати, судьба их свела случайно. Влад отмечал с однокашниками окончание первого курса в модном столичном клубе (тогда он учился уже в экономическом вузе на менеджера), и там выступала группа Айзеншписа. Сташевский в какой-то момент сел за пианино и спел под свой аккомпанемент несколько песен.

«Повернувшись, я увидел, что он стоит рядом и смотрит. Это была сцена как в кино. После он попросил меня позвонить ему. На что я ответил, что не собираюсь. Тогда на следующий день утром он сам позвонил»,

— вспоминал артист.

Айзеншпис позвал Сташевского на встречу, где с композитором Владимиром Матецким они устроили студенту трехчасовой «тест-драйв». И уже через несколько дней Влад записывал в студии свою первую песню.

«Я никогда не стучался в эти двери. Даже не думал о шоу-бизнесе. Был уверен, что моя судьба предрешена, буду работать по специальности менеджером. Но вышло все иначе»,

— рассказывал Влад Сташевский в студии программы «Судьба человека».

Критики жестко высказывались о вокальных данных молодого и смазливого певца, но он нравился миллионам поклонниц, а его песни крутили по всем радиостанциям и музыкальным каналам.

«Роман» с Ветлицкой

Когда Сташевский был на пике карьеры, в прессе пронеслась новость, что одна из фанаток выкрала так называемых «список 112» Сташевского, в котором якобы перечислены имена всех его любовниц. Но позже фанаты выяснили, что почерк в списке совсем не такой, как у их кумира.

«Айзеншпис был пионером в своем деле. Конечно, эту историю придумал»,

— улыбаясь, рассказывал Влад.

И в то же время он не отрицает, что у него было много романов. Но Сташевский всегда уважительно отзывается о женщинах.

«Кто я такой, чтобы говорить о ком-то, что она была моей любовницей? Кто мне дал такое право? У меня двое взрослых сыновей, которые могут по полной спросить с меня. Я не хочу в их глазах выглядеть непорядочным человеком»,

— заявляет артист.

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Сташевскому приписывали роман с Натальей Ветлицкой, которая старше него на 10 лет. Но сам он не любит говорить на эту тему.

«Я был очарован ей, как и миллионы других людей. Но у меня не было даже мысли завоевать ее. Кто был я и кто была она в то время? Я студент, начинающий артист, а она мегазвезда, — рассказывает он. — И уж тем более в 20 лет я не думал о семье».

По словам артиста, они гастролировали вместе несколько недель, а потом внезапно перестали общаться.

«Директор Ветлицкой заявил, что Айзеншпис недоплатил им. Но я-то знаю, что он был порядочным человеком. И наше общение сошло на нет. А было у нас что или не было, каждый додумывает, как ему угодно».

Первый брак

В 1997 году Сташевский, будучи мегапопулярным артистом, женился. Его супругой стала дочь директора «Лужников» Владимира Алешина Ольга. На их свадьбе гулял весь столичный бомонд, в том числе Юрий Лужков и Сергей Ястржембский.

У пары родился сын Даниил, но семья распалась, когда мальчику было всего четыре года. О том периоде Сташевский говорит так: «В первом браке я был ужасен». После развода Сташевский 10 лет не видел сына. И однажды он решился наладить с ним контакт. Состоялся телефонный разговор, а потом и долгожданная встреча.

Разрыв с Айзеншписом

Сташевский проработал с первым продюсером 6 лет. У них даже не было контракта. работали на доверии. Но большую часть прибыли Юрий Айзеншпис забирал себе, что артист считает логичным и обоснованным. Однако через несколько лет продюсер изменил условия сотрудничества — теперь артист получал половину всех денег. И этот момент Влад Сташевский называет переломным и началом конца.

«В день шестой годовщины нашей работы я объявил ему, что ухожу. А потом, выйдя из подъезда, еще набрался наглости, позвонил и сказал: "Юра, оказывается сегодня шесть лет. Поздравляю"»,

— вспоминал артист.

За право исполнять свои песни Сташевский заплатил продюсеру круглую сумму.

Тогда пресса писала, что решающую роль в разрыве Влада с продюсером сыграла жена Ольга. Все эти слухи Сташевский называет устоявшимися стереотипами о себе.

Также обсуждали, что Сташевский ушел от наставника со скандалами, и это тоже оказалось выдумкой: «После того как я перестал работать с Айзеншписом, моя мама продолжала работать у него бухгалтером и по-прежнему вела все финансовые дела. Это ответ всем злопыхателям на то, что все было неприлично».

Годы тишины

После развода и разрыва с продюсером наступили годы забвения Сташевского. Он, как говорится, сошел с дистанции, и широкая публика не знала о нем долгое время.

Отар Кушанашвили вспоминал, как однажды Айзеншпис, который переживал разрыв с подопечным, обмолвился: «Он знал, куда уходил, он теперь станет изгоем в этих кругах». Поговаривали, что из-за невостребованности Сташевский даже стал пить...

В середине 2000-х Влад испробовал себя как актер. Он играл в спектакле «Любовь без правил» на одной сцене со Спартаком Мишулиным, Анной Большовой, Еленой Кандулайнен и другими звездами.

«Я в эйфории»

Настоящим спасением певец называет знакомство со второй женой, психологом Ириной Мигулей.

«Она моя девочка, люблю ее безмерно. Она сделала меня таким, какой я есть. И сделала это ненавязчиво, мудро. Все годы с ней я в эйфории»,

— не скрывая чувств, рассказывает Сташевский о супруге, на которой женился в 2006-м.

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Жизнь с Ириной Влад называет наваждением: «Это такое чувство, которое я желаю испытать каждому».

В момент знакомства Сташевскому было 29 лет, а его избраннице 19. О том, что она его человек, артист понял, как он выражается, по вибрациям. У супругов растет 13-летний сын Тимофей.

«Мы с ней все прошли вместе, от глубин морских до вершин гор. Было и такое, что думали, как свести концы с концами в следующем месяце, но было, когда вместе радовались достатку»,

— рассказывает артист о семейной жизни.

Возвращение

Все, что сейчас есть в жизни Влада Сташевского, он имеет благодаря жене, которая долгие годы рядом с ним. Он признается, что если бы не она, то он был бы сейчас никому не интересен.

Сейчас секс-символ 1990-х дает концерты и принимает участие в крупных телепроектах. В 2020-м состоялось его громкое возвращение в шоу «Суперстар», еще через год он участвовал в продолжении проекта, где пел и свои хиты, и песни других артистов.

Недавно Сташевский снялся в еще в одном рейтинговом шоу «Дуэты».

@vlad_stashevsky

Сташевскому — 48. Но выглядит он отлично: такой же подтянутый, стильный и привлекательный, как и два с лишним десятка лет назад. И секрет его вечной молодости прост — он счастлив.

Влад посвящает все свободное время семье, но успевает и гастролировать, и вести бизнес.

«Я как-то проскочил нулевые, года бегут стремительно. Но, чем бы я ни занимался, я понимал, что я остаюсь музыкантом»,