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1 час назад

Аллегрова назвала Содомом и Гоморрой российский шоу-бизнес

Певица Ирина Аллегрова заявила, что не хочет даже обсуждать загадочный мир российского шоу-бизнеса.

Аллегрова назвала Содомом и Гоморрой российский шоу-бизнес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка привела цитату музыканта Александра Градского, говоря о том, что происходит на сцене:

«Он когда-то пошутил в прямом смысле, а я отношу это к своей профессии: «Я ушла из большого секса». Потому что то, что происходит в шоу-бизнесе, это уже даже не секс и не порно, а Содом и Гоморра, на мой взгляд».

Аллегрова рассказала, что сейчас она больше времени уделяет своей семье. Теперь она стала активно печь хлеб и так увлеклась этим делом, что, по собственному признанию, может говорить об этом часами.

Ранее мы писали о судьбе шоу "Голос" после смерти Александра Градского.

Звёзды,Ирина Аллегрова,Александр Градский,
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