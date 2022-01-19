Аллегрова назвала Содомом и Гоморрой российский шоу-бизнес

Певица Ирина Аллегрова заявила, что не хочет даже обсуждать загадочный мир российского шоу-бизнеса.
Артистка привела цитату музыканта Александра Градского, говоря о том, что происходит на сцене:
«Он когда-то пошутил в прямом смысле, а я отношу это к своей профессии: «Я ушла из большого секса». Потому что то, что происходит в шоу-бизнесе, это уже даже не секс и не порно, а Содом и Гоморра, на мой взгляд».
Аллегрова рассказала, что сейчас она больше времени уделяет своей семье. Теперь она стала активно печь хлеб и так увлеклась этим делом, что, по собственному признанию, может говорить об этом часами.
Ранее мы писали о судьбе шоу "Голос" после смерти Александра Градского.