Прохора Шаляпина заподозрили в причастности к смерти жены

Певца Прохора Шаляпина заподозрили в причастности к смерти супруги Татьяны Клаудии Дэвис — канадской предпринимательницы российского происхождения. Об этом рассказали в эфире программы Первого канала «На самом деле» знакомые артиста. Запись программы доступна на YouTube.

Фото: @shalyapin_official @shalyapin_official

Гости передачи посчитали, что артист мог быть причастным к отравлению жены из-за денег. По их мнению, об этом говорит подозрительное поведение Прохора - после госпитализации Татьяны в американскую клинику артист вернулся в Россию и не приехал на ее похороны.

В ходе ток-шоу гости рассказали, что якобы по просьбе Шаляпина не один раз добавляли в еду женщины неизвестные вещества. В качестве косвенного подтверждения этого были приведены слова под, как можно незаметно убить человека.

При этом сам Прохор рассказывает, что до сих пор не может осознать свою утрату.