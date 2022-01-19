Прохора Шаляпина заподозрили в причастности к смерти жены

Певца Прохора Шаляпина заподозрили в причастности к смерти супруги Татьяны Клаудии Дэвис — канадской предпринимательницы российского происхождения. Об этом рассказали в эфире программы Первого канала «На самом деле» знакомые артиста. Запись программы доступна на YouTube.
Гости передачи посчитали, что артист мог быть причастным к отравлению жены из-за денег. По их мнению, об этом говорит подозрительное поведение Прохора - после госпитализации Татьяны в американскую клинику артист вернулся в Россию и не приехал на ее похороны.
В ходе ток-шоу гости рассказали, что якобы по просьбе Шаляпина не один раз добавляли в еду женщины неизвестные вещества. В качестве косвенного подтверждения этого были приведены слова под, как можно незаметно убить человека.
При этом сам Прохор рассказывает, что до сих пор не может осознать свою утрату.
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