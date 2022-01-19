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45 минут назад

Прохора Шаляпина заподозрили в причастности к смерти жены

Певца Прохора Шаляпина заподозрили в причастности к смерти супруги Татьяны Клаудии Дэвис — канадской предпринимательницы российского происхождения. Об этом рассказали в эфире программы Первого канала «На самом деле» знакомые артиста. Запись программы доступна на YouTube.

Прохора Шаляпина заподозрили в причастности к смерти жены
Фото: @shalyapin_official@shalyapin_official

Гости передачи посчитали, что артист мог быть причастным к отравлению жены из-за денег. По их мнению, об этом говорит подозрительное поведение Прохора - после госпитализации Татьяны в американскую клинику артист вернулся в Россию и не приехал на ее похороны.

В ходе ток-шоу гости рассказали, что якобы по просьбе Шаляпина не один раз добавляли в еду женщины неизвестные вещества. В качестве косвенного подтверждения этого были приведены слова под, как можно незаметно убить человека.

При этом сам Прохор рассказывает, что до сих пор не может осознать свою утрату.

Ранее мы писали об истинной причине смерти дочери Новоженова.

Звёзды,Прохор Шаляпин,
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