«Я хотела преподать урок олигарху»

Знаменитые пары распадаются так же часто, как союзы простых людей. Однако между ними все же есть одно отличие — любой разлад в отношениях известных личностей сразу становится достоянием общественности и предметом для обсуждения сотен тысяч фанатов. Подобные бракоразводные процессы всегда широко освещаются прессой — журналисты разоблачают детали раздела имущества богачей, а также количество огромных денежных отступных экс-супругов. О драматичных событиях, стоящих за расставаниями самых состоятельных пар мира, а также колоссальных суммах, которые бывшие партнеры заполучили благодаря разводу, — в материале «Ленты.ру».

Разлад в книжной империи

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Бракоразводный процесс основателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса и Маккензи Скотт стал не только самым дорогим в истории, но и одним из самых мирных. Пара рассталась спустя 25 лет совместной жизни и сумела сохранить дружеские отношения. Бывшие супруги воспитывают троих сыновей и девочку, которую удочерили в Китае.

Журналисты считают, что предприниматель не скупился при разделе совместно нажитого имущества, поскольку Скотт помогала ему основать Amazon в 1994 году. Именно Маккензи предложила Джеффу идею торговать книгами в интернете. Ради стартапа молодожены бросили работу с внушительным окладом и переехали из просторной квартиры в Нью-Йорке в Сиэтл, где располагался Ingram — один из крупнейших книжных дистрибьюторов в США.

Несмотря на гуманитарное образование, Маккензи стала первым бухгалтером компании. Она активно участвовала в развитии Amazon: обрабатывала заказы, отправляла первые посылки по почте, встречалась с инвесторами и выполняла другие обязанности. Писатель Брэд Стоун в своей книге «The Everything Store: Джефф Безос и эра Amazon» отмечал, что в первые годы работы стартапа мнение жены для Безоса всегда было на первом месте.

683 миллиарда долларов стоимость Amazon в 2021 году согласно отчету BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands

Несмотря на то что у супругов не было брачного договора, им удалось мирно разделить многомиллионное имущество. Маккензи могла претендовать на половину состояния бывшего мужа (70 миллиардов долларов), однако запросила гораздо меньшую сумму. В итоге она получила четверть их общей доли в Amazon — около 38 миллиардов долларов.

Отступные Скотт стали крупнейшими в мировой истории разводов. При этом бизнесвумен не претендовала на аэрокосмическую компанию Blue Origin и добровольно отказалась от акций издательского дома The Washington Post. Согласно рейтингу журнала Forbes, благодаря разводу она попала на третью строчку списка самых богатых женщин мира с капиталом 53 миллиарда долларов.

Сбой системы

Билл и Мелинда Гейтсы, как и Безосы, завели служебный роман в Microsoft в 1987 году. В то время Мелинда работала в компании программистом и случайно познакомилась с будущим мужем на конференции в Нью-Йорке. Бизнесмена сразу заинтересовала сотрудница, отличавшаяся сообразительностью и блестящими знаниями в математике.

Пара поженилась в 1994 году на Гавайях. По слухам, свадьба обошлась им в миллион долларов. Жизнь супругов кардинально изменилась с рождением первого ребенка: Мелинда приняла решение оставить работу и посвятить себя воспитанию детей, чем шокировала мужа. На тот момент она была единственной женщиной в топ-менеджменте Microsoft.

Брак Гейтсов, в котором появились на свет трое детей, казался идеальным: в прессу никогда не просачивалась информация об их конфликтах и разногласиях. Однако в мае 2021 года пара обескуражила публику, объявив о расставании после 27 лет совместной жизни. Приближенные к ним источники рассказывали, что последние несколько лет в браке не все было так радужно, как казалось со стороны, а инициатором развода стала Мелинда.

По информации The Wall Street Journal, еще одной причиной разлада в отношениях могло стать общение Гейтса с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции. Предполагается, что с помощью связей финансиста Гейтс хотел получить Нобелевскую премию мира за работу в сфере благотворительности.

Экс-супруги не подписывали брачный контракт, из-за чего существовала вероятность, что Мелинда получит половину состояния бывшего мужа. Помимо прочего, семья является держателем долей в сети отелей Four Seasons, Канадской национальной железной дороге и автодилере AutoNation, а также владеет несколькими зданиями, в том числе особняком с 24 ванными комнатами, батутным залом и огромной библиотекой с редчайшими документами и артефактами.

124 миллиарда долларов состояние основателя Microsoft на 2021 год согласно рейтингу Forbes

Подробности расставания Гейтсов не стали достоянием общественности, однако доподлинно известно, что после завершения бракоразводного процесса бывшая супруга получила от бизнесмена ценные бумаги, общая стоимость которых превысила 5,7 миллиарда долларов.

Передача акций в разы увеличила состояние Мелинды, что сделало ее одной из самых богатых в мире: в рейтинге Forbes она заняла 27 место среди женщин. В то же время Билл Гейтс значительно пострадал от развода и отправился на четвертую позицию в списке самых богатых людей мира.

Сбежавшая принцесса

Бракоразводный процесс премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума и принцессы Иордании Хайи бинт аль-Хусейни стал не только самым дорогим, но и самым скандальным в истории Великобритании. Одна из шести жен 72-летнего шейха сбежала от него в Лондон в апреле 2019 года вместе с сыном и дочерью, прихватив с собой 40 миллионов долларов.

Хайя заявила, что поводом для бегства стало намерение ее супруга выдать их 11-летнюю дочь Джалилю замуж за наследного принца Саудовской Аравии. Она также узнала от телохранителя подробности о судьбе принцессы Латифы — дочери ее мужа от другой жены. Девушка пыталась бежать из страны в марте 2018 года, но ее поймали и вернули в ОАЭ.

Сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы II Хайя сначала планировала отсудить у экс-супруга 1,4 миллиарда фунтов стерлингов. «Финансовые претензии матери и размер испрашиваемой компенсации беспрецедентны», — заявил адвокат шейха Найджел Дайер во время слушаний.

550 миллионов фунтов стерлингов Мохаммед бин Рашид Аль Мактум будет вынужден выплатить экс-супруге

Судья Филип Мур подчеркнул, что большая часть суммы предназначена для обеспечения безопасности для нее и детей от Рашид Аль Мактума. Помимо этого, судья постановил, что шейху придется компенсировать бывшей жене стоимость роскошного имущества, которое она потеряла в результате разрыва брака.

В течение трех месяцев премьер-министр ОАЭ обязан единовременно выплатить матери своих детей 251,5 миллиона фунтов стерлингов, которые она частично потратит на содержание своих особняков в Великобритании. По ее мнению, данная сумма — это справедливая компенсация за оставшиеся в Дубае украшения и скаковых лошадей.

Шейх Мохаммед также выделит три миллиона фунтов стерлингов на образование детей и выплатит 9,6 миллиона фунтов стерлингов задолженности. На содержание детей и обеспечение их безопасности, когда они станут взрослыми, ему предстоит тратить по 11,2 миллиона фунтов стерлингов в год.

«Не заслуживает даже презрения»

До истории Рашид Аль Мактума статус самого дорогого развода Великобритании принадлежал гражданам России — Фархаду и Татьяне Ахмедовым. В 2016 году Высокий суд Лондона обязал миллиардера передать бывшей жене 453 миллиона фунтов стерлингов. В причитающуюся ей долю также входили особняки, яхта, вертолет, частный самолет и произведения искусства.

Вопреки решению юристов олигарх отказался делиться, что вылилось в долгую судебную тяжбу. Ахмедов настаивал, что постановление вообще незаконно — якобы супруги развелись еще в 2000 году в Москве. Однако документ, который он предоставил судье в подтверждение своих слов, вызвал сомнения в подлинности, и решение было оставлено в силе.

Татьяна Ахмедова жаловалась, что экс-супруг не заплатил добровольно ни пенни, и в рамках судебного решения ей удалось взыскать с него всего 7 миллионов долларов и неисправный вертолет. Тогда женщина приняла решение направить жалобу и на своего сына Темура, считая, что он помогал отцу прятать имущество, чтобы последний не выплачивал долг.

По мнению Ахмедовой, одной из схем сокрытия имущества от нее стало переоформление зарубежных активов ее экс-супруга на сына. Так, Темур стал владельцем квартиры в самом дорогом жилом комплексе Лондона One Hyde Park, исторического особняка в центре Москвы и коллекции современного искусства. Вдобавок за несколько лет он получил банковскими переводами от отца более 100 миллионов долларов.

В конечном счете Лондонский суд обязал Темура Ахмедова выплатить матери около 75 миллионов фунтов стерлингов. Отец молодого человека называет вердикт «попыткой возложить грехи отца на невинного и преданного сына». По его мнению, подобное поведение матери «не заслуживает даже презрения».

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Тяжба, возникшая между супругами во время бракоразводного процесса, завершилась только в июле 2021 года. Бывший сенатор согласился выплатить экс-жене 186 миллионов долларов, чтобы прекратить финансовый спор. Татьяна приняла компенсацию наличными и произведениями искусства, которыми пара владела в браке.

Плохой улов

Еще одной российской парой, прославившейся громким расставанием, стали Елена и Дмитрий Рыболовлевы. Елена обвинила мужа в изменах и подала на развод в 2008 году, однако мирно разойтись супругам не удалось. В общей сложности раздел имущества семьи длился более семи лет.

На протяжении всего судебного процесса Рыболовлева оспаривала крупные покупки владельца футбольного клуба «Монако» под предлогом того, что таким образом ее неверный муж пытался избежать последующих выплат при разводе. В частности, она требовала заморозить планировавшуюся им покупку особняка Уилла Смита за 20 миллионов долларов и квартиры на Манхэттене за 88 миллионов долларов. Однако ей так и не удалось убедить юристов в неправомерности этих сделок.

Бывшая жена миллиардера рассчитывала получить половину его состояния, которое на тот момент равнялось почти 8 миллиардам долларов. Однако в 2012 году экс-супруги все же подписали примирительное соглашение, по условиям которого Рыболовлевой причиталась намного меньшая сумма — около миллиарда долларов.

Однако предприниматель отказался выплачивать все деньги сразу, желая разбить переводы на несколько частей. Такой вариант не устроил его бывшую жену, и она вновь обратилась за помощью к юристам.

Я хотела преподать урок олигарху, который думает, что может поступать с законом так, как ему заблагорассудится. (...) Это деньги управляют моим мужем, а не наоборот

Сначала женевский суд одобрил жалобу Рыболовлевой и обязал ее экс-супруга передать ей 4,5 миллиарда долларов, а также недвижимость, украшения и предметы искусства еще на 560 миллионов долларов. Миллиардер, в свою очередь, оспорил решение суда. По словам олигарха, многие из его активов неприкосновенны, поскольку в интересах дочерей он передал их в специальный траст до начала бракоразводного процесса.

В итоге Рыболовлев сумел снизить размер выплаты в пользу бывшей партнерши до 604 миллионов долларов. По решению суда ей также были переданы два роскошных дома в Швейцарии

Семейная пара также владела внушительным собранием искусства, в которое входили работы таких художников, как Леонардо да Винчи, Амедео Модильяни, Пабло Пикассо, Марк Шагал и других. Информация о том, получила ли Елена часть коллекции, не публиковалась в СМИ. Существует вероятность, что права владения сохранил за собой Рыболовлев.

Зловонная месть

Расставание с женой Сью после 30 лет брака кардинально изменило жизнь американского финансиста Билла Гросса. Ему пришлось единовременно выплатить экс-супруге половину своего состояния — 1,3 миллиарда долларов, что навсегда вычеркнуло его из списка богатейших людей Forbes. Сью же, напротив, после развода неожиданно попала в рейтинг журнала.

1,5 миллиарда долларов капитал Сью Гросс на 2021 год согласно рейтингу Forbes

Во время бракоразводного процесса отношения между супругами сильно накалились. Они принялись публично обвинять друг друга в проблемах с психикой, тем самым пытаясь как можно выгоднее для себя разделить имущество. В конечном счете суд запретил им приближаться друг к другу.

Самой болезненной потерей для финансиста стали не сотни миллионов долларов отступных, а тот факт, что его экс-супруга единолично получила огромный особняк Laguna Beach в Калифорнии. Гросса не устроило такое решение суда, и он решил мстить бывшей жене.

Олигарх распорядился, чтобы в доме распылили зловонные спреи, а в вентиляционных отверстиях разложили тухлую рыбу. Кроме того, сотрудники Гросса целенаправленно заливали особняк водой и перерезали провода у оснащавшей его техники. По словам Сью, неизвестные даже проникли в ее дом и испортили интерьер, из-за чего она вновь подала на бывшего мужа в суд.

Сью не уступала бывшему мужу в мстительности. Она боялась, что ей не достанется картина Пабло Пикассо «Отдых», которая на протяжении многих лет висела над кроватью в их спальне, и спрятала подлинник, заменив его собственноручно сделанной копией.

В конечном счете Пикассо все же перешел в ее владение, что разозлило финансиста. Он также узнал о факте подмены картины, что еще больше его разгневало. Позднее бывшая жена продала картину на аукционе за 35 миллионов долларов — эта сумма в несколько раз превышала ее первоначальную стоимость.

Женщина-кошка

Светская львица Джослин Вильденштейн обрела известность задолго до своего развода — публика прозвала ее женщиной-кошкой за стремление добиться звериной внешности с помощью десятка пластических операций. В дальнейшем пристрастие женщины к хирургическим вмешательствам и стало причиной ее расставания с коллекционером искусства Алеком Вильденштейном.

Сначала Алек приветствовал увлечение супруги и выделял ей деньги на модификации. Более того, однажды пара одновременно сделала блефаропластику, однако вскоре арт-дилер понял, что хобби его жены выходит из-под контроля.

Джослин сошла с ума. Она думала, что может исправлять свое лицо как какую-нибудь мебель

Последней каплей, послужившей началом бракоразводного процесса, стала измена Вильденштейна с 21-летней русской моделью Еленой Жариковой. Супруга застала мужа в постели с другой, последовала ссора, в ходе которой муж навел на жену пистолет. После этого он принял решение ее бросить.

«Мой муж больше мне не нужен, ведь он предпочитает тратить наше состояние на свою новую девушку», — рассказывала в суде обиженная Джослин.

В ходе заседаний выяснилось, что случаи насилия в скандальном браке были регулярными, как и многочисленные ссоры и измены. В итоге Джослин Вильденштейн присудили 2,5 миллиарда единовременной компенсации. Арт-дилера обязали ежегодно выплачивать экс-супруге по 100 миллионов долларов в течение 13 лет после развода.

Тем не менее судья постановил, что Джослин не имеет права использовать полученные от мужа средства на дальнейшие пластические операции

Коллекционер женился вновь — его партнершей стала уроженка России Любовь Ступакова. И все же выполнить до конца договоренности по отношению к Джослин Вильденштейн коллекционер не смог: в 2008 году миллиардер скончался от рака.

Помимо денег женщине-кошке досталась внушительная коллекция ювелирных украшений общей стоимостью около 10 миллионов долларов, а также платья Chanel за 350 тысяч долларов, которые Вильденштейн приобрел ей в период романтических отношений.

Светская львица тем не менее сумела потратить все полученные от бывшего мужа деньги и в 2018 году объявила себя банкротом. По этой причине Джослин выставила на продажу свою квартиру с панорамным видом на Манхэттен, которая занимает весь 51-й этаж Trump World Tower. Стоимость жилплощади составляет 12,9 миллиона долларов.

Русский след

Среди знаменитых браков существуют такие, которые воспринимаются как нечто вечное и неприкосновенное. Одним из них считался союз Мела Гибсона и Робин Мур, но он неожиданно распался после 28 лет брака. Предполагается, что причиной разлада пары стал роман режиссера с русской певицей Оксаной Григорьевой, которая родила ему дочь.

Бракоразводный процесс, который впоследствии стал самым дорогим в истории Голливуда, проходил спокойно, но сложно, и длился около трех лет. Супруги долгое время не могли договориться по поводу справедливого раздела имущества, который во многом усложнялся благодаря наличию у них семерых детей.

В итоге, чтобы освободиться от брачных уз, актеру пришлось пожертвовать в пользу экс-супруги половину своего состояния, которое на тот момент оценивалось в 850 миллионов долларов.

Робин Мур также будет до конца жизни получать 50 процентов от всех гонораров Гибсона за будущие работы в кино

Денежные средства стали не единственными отступными Робин: ей также перешла часть недвижимости режиссера, среди которой, в частности, два особняка в калифорнийском Малибу общей стоимостью 22,5 миллиона долларов.

Довольно затратный и затянутый развод не повлиял на желание Гибсона продолжать романтические отношения с россиянкой Оксаной Григорьевой. Однако и этот союз оказался непрочным: через год после рождения их совместной дочери Люсии певица обвинила актера в домашнем насилии.

В ходе судебных разбирательств Гибсон получил три года условного срока, выплатил незначительный штраф и 750 тысяч долларов компенсации матери своего ребенка. Суд также обязал его покрывать расходы экс-возлюбленной на дом, в котором она планирует жить с их дочерью