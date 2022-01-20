Звезды, которые решились на усыновление

Решиться на усыновление и воспитать небиологического ребенка как своего — непростое, но достойное уважения решение. Для одних это последняя возможность стать родителями, для других — естественное желание помочь детям. Вспоминаем 7 российских звезд, решившихся на усыновление.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Алексей Серебряков

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Актер Алексей Серебряков познакомился с будущей женой Марией, профессиональной танцовщицей, еще в 1980 году, но поженились только десятилетие спустя. Однажды Серебряков шел на день рождения знакомых, а встретил там Марию и ее маленькую дочь Дашу, сразу назвавшую Алексея папой. И, действительно, актер стал настоящим отцом для дочери жены от первого брака.

Позднее Серебряковы усыновили двух мальчиков, так как Мария не могла иметь больше детей. Двухлетнего Данилу и трехлетнего Степу супруги полюбили как родных. Более того — после усыновления Алексей и Мария стали активно помогать детским домам, а также участвовать в деятельности фонда «Время жить».

Ирина Алферова

Любимица советских зрителей, актриса театр и кино Ирина Алферова вышла замуж за дипломата Бойко Гюрова из Болгарии, с которым актриса познакомилась на одном из творческих вечеров в посольстве. Молодые люди поженились, и Ирина родила свою единственную дочь — Ксению Алферову. Брак продержался недолго, и долгие годы для девочки отцом был второй муж Ирины — актер Александр Абдулов, однако в 1993 актеры развелись.

Со своим третьим мужем, актером Сергеем Мартыновым, Алферова встретилась в 1991 году на съемках фильма «Звезда шерифа», а в 1995 году они поженились. У актера от первого брака было двое детей — сын Сергей и дочь Анастасия, а их мать, ведущая Ксения Мартынова, трагически скончалась в Англии из-за врачебной ошибки. Тогда Алферова стала двум подросткам второй матерью, быстро найдя с ними общий язык и воспитывая детей как своих, а когда в 1997 году умерла сестра Ирины Татьяна, актриса усыновила 11-летнего племянника Александра, став мамой и для него.

Татьяна Овсиенко

Татьяна Овсиенко — советская и российская певица, бывшая солистка группы «Мираж» и создательница своего коллектива «Вояж». В 1993 году певица вышла замуж за продюсера Владимира Дубовицкого, с которым развелась в 2007 году, называя этот брак фиктивным. Тем не менее в 1999 году Овсиенко и Дубовицкий усыновили мальчика с пороком сердца, взятого из детского дома.

Процесс усыновления был долгим и тяжелым, но трудности оформления опеки не остановили Татьяну — маленький Игорь стал для нее настоящим сыном, узнавшим правду о своих биологических родителях только 16 лет спустя. Овсиенко боялась того, как мальчик воспримет эту новость, но ее опасения были напрасны — Игорь продолжил считать певицу своей матерью. Сейчас Овсиенко состоит в гражданском браке с Александром Меркуловым и задумывается о детях, в том числе и об усыновлении.

Эмин Агаларов

Эмин Агаларов — популярный российский певец и бизнесмен азербайджанского происхождения, вице-президент компании «Crocus group». В 2006 году Агаларов впервые женился на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой, перед этим долго ухаживая и попросив по традиции ее руки у отца.

Через 2 года у пары родились сыновья-близнецы, названные Микаилом и Али, а в 2015 Эмин и Лейла развелись — помешало расстояние, так как Алиева жила в Лондоне, а Агаларов в Москве. В тот же год девушка удочерила девочку Амину, которой было 1,5 года, и, хотя Эмин и Лейла уже были в разводе, певец принял ребенка как родную дочь и активно занялся ее воспитанием вместе с бывшей супругой.

Екатерина Градова

Екатерина Градова — советская актриса театра и кино, известная по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны». С актером Андреем Мироновым, своим первым мужем, Градова познакомилась еще во время учебы в Школе-студии МХАТ, у них родилась дочь Мария, также известная сейчас актриса, но брак продлился недолго.

В конце 80-х Екатерина столкнулась с тяжелой болезнью, а справиться с ней актрисе помогла религия — Градова стала прихожанкой РПЦ, окончила богословский институт, начала заниматься благотворительностью и совершать паломнические поездки. В одной из них актриса встретила физика-ядерщика Игоря Тимофеева. В 1991 году они обвенчались и через год забрали из детского дома мальчика Алексея — Тимофеев, прошедший через катастрофу на Чернобыльской АЭС, не мог иметь детей. Сейчас 29-летний Алексей талантливый шеф-повар.

Виктор Раков

Виктор Раков — советский актер, народный артист России с 2003 года и звезда театра «Ленком». Будучи студентом ГИТИСа, актер женился на однокурснице Ольге Илюхиной, и у них родился сын Борис. Однако через 5 лет Ольга ушла к другому мужчине.

Вторую жену и любовь своей жизни Людмилу, никак не связанную с миром кино, Раков встретил на собственном спектакле в «Ленкоме». Сначала молодые люди жили в гражданском браке, но до рождения дочери Анастасии в 1992 году расписались и обвенчались. А в 2009 году Раковы усыновили мальчика Данилу.

Наталия Белохвостикова

Наталия Белохвостикова, дочь дипломата, попала в мир кино совершенно случайно, но смогла реализовать себя на этом поприще и сделать успешную карьеру актрисы театра и кино. Своего единственного мужа, режиссера Владимира Наумова, который был старше актрисы на 24 года, Наталия встретила в аэропорту «Шереметьево», когда оба летели на кинофестиваль в Багдад.

Белохвостикова и Наумов поженились, а в 1977 году родилась их дочь Наталья, которая пошла по стопам родителей. В 2007 году семья усыновила трехлетнего мальчика Кирилла, с которым они познакомились случайно — мальчик предложил паре на улице купить у него крестик. Некоторое время Наумов и Белохвостикова скрывали пополнение в семье, но потом стали выводить сына в свет.