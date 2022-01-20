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1 час назад

Козловский раскаивается, что редко видится с дочерью

Актер Данила Козловский признался, что с рождением дочери у него произошли колоссальные изменения в сознании. Об этом он рассказал в ходе интервью для журнала InStyle.

Козловский заговорил о дочери: "Я бы начал с извинений"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Когда мне раньше говорили про подобные трансформации, я думал, что это какая-то пафосная чушь. Родился ребенок. Понятно, что ты его любишь. Но чтобы какой-то титанический сдвиг случился в сознании — ну хорош. Но это реально случается!",

— отметил он, добавив, что не предполагал, что кого-то можно любить такой сильной безусловной любовью.

Козловскому задали вопрос, если бы он написал своей дочке письмо в будущее, что бы в нем было. На что он ответил, что точно знает, с чего бы начал свое послание.

"Думаю, я бы начал с извинений, что не каждый день провожу с ней. Что не отставил все в сторону, чтобы просто быть рядом 24 часа. А еще там было бы большое признание в любви".

Ранее мы писали, как сейчас выглядит маленькая дочка секретарши из «Простых истин».

Звёзды,Данила Козловский,
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