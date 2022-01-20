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4 часа назад

Бузова подарила гостям дня рождения набор для утреннего похмелья

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова преподнесла гостям своего дня рождения необычный подарок. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Только никому».

Бузова подарила гостям дня рождения набор для похмелья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что 20 января поп-исполнительнице исполнилось 36 лет. Праздник состоялся в ресторане Red Fox в Сочи. На мероприятии присутствовали только близкие друзья знаменитости, которые в полночь ворвались в ее квартиру, чтобы вручить корзину цветов.

Согласно посту, Бузова подарила присутствующим на вечеринке приятелям набор, который должен помочь им справиться с утренним похмельем. Отмечается, что в коробку вошли минеральная вода «Боржоми», шипучие таблетки от головной боли и маленькая бутылка игристого вина JP Chenet стоимостью 436 рублей.

Ранее в декабре фанаты не узнали Ольгу Бузову на новом фото и обвинили в обилии ретуши. 35-летняя знаменитость опубликовала коллаж из двух фотографий. На первом кадре она запечатлена без макияжа с распущенными волосами, а на втором телезвезда продемонстрировала, как меняется ее лицо с ретушью приложения Persona. Подписчики обвинили ведущую в обмане.

Звёзды,Ольга Бузова,
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