Звезды, которые не побоялись остаться старыми девами

В Средневековье было принято сохранять свое целомудрие ради будущего мужа, но в современном мире такой взгляд на жизнь считается устаревшим. Однако пока одни девушки предпочитают нагуляться до свадьбы, другие ждут прекрасного принца и не вступают в отношения с мужчинами пока не встретят того единственного. В материале “Рамблера” — известные женщины, которые не скрывают, что ни разу не были в постели с мужчиной.

Фото: Рамблер Рамблер

Адриана Лима

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Удивительно видеть в этой подборке супер-модель, которая не раз появлялась на показах нижнего белья, а также снималась для обложек мужских журналов. Несмотря на свою карьеру и умение раскрепощаться, Лима хранила свою честь до первого брака. В 2009 году она вышла замуж за сербского баскетболиста Марко Ярича. На момент свадьбы ей было 27 лет. Супруги расстались спустя семь лет после заключения союза, но до сих пор сохраняют хорошие отношения ради двух дочерей.

Лиза Кудроу

Актриса, известная многим по сериалу “Друзья”, сильно отличилась от своих коллег Дженнифер Энистон и Кортни Кокс. Пока актрисы завоевывали внимание прессы новыми романами, Кудроу держалась в стороне и хранила невинность до свадьбы. На съемках сериала она познакомилась с французским рекламным агентом Майклом Штерном. Когда она вышла за него замуж, ей был 31 год. Несмотря на то, что с мужем она познакомилась на съемках, Кудроу четко разделяет семью и работу. Ради мужа и ребенка она завершила актерскую карьеру и все время посвящает своим родным.

Сьюзан Бойл

Шотландская певица прославилась благодаря выступлению на шоу Britain's Got Talent в 2009 году. Выступления певицы стали вирусными, а вскоре она обрела мировую славу. Спустя несколько лет она рассказала в интервью, что в свои 56 лет все еще не спешит расставаться с целомудрием. Бойл часто дразнили в школе, с тех пор у нее не было желания и возможности заводить романтические отношения, а живет она в доме со своей семьей и котом.

Эли Ландри

Ландри известна многим как мисс США-1996. Мужские журналы ей постоянно восхищались и включали в списки самых красивых женщин мира, но она твердо отстаивала свою позицию и говорила, что она против отношений до брака. Впервые она вышла замуж в 31 год, ее избранником стал актер и телеведущий Марио Лопес. Первый брак продержался всего месяц, но уже через два года она вышла замуж за режиссера Алехандро Монтеверде, с которым познакомилась в церкви.

Хилари Дафф