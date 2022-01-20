Хирург раскрыл правду о рельефном прессе Давы

«Операция была по медицинским показаниям. Ни спортом, ни питанием он бы не исправил ситуацию. Были изменения в подкожно-жировой клетчатке. У него был фиброз: рубцовая и жировая ткань — все это лежало кожно-жировым валиком», — рассказал хирург.