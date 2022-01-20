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1 час назад

Хирург раскрыл правду о рельефном прессе Давы

Российский хирург Тимур Хайдаров рассказал почему, блогер и рэп-исполнитель Дава (Давид Манукян) прибегнул к пластической операции. Об этом он рассказал в интервью, которое появилось на YouTube-канале Super.

Хирург раскрыл правду о рельефном прессе Давы
Фото: @dava_m@dava_m

Эксперт объяснил, что звездный блогер хотел добиться рельефного пресса. По словам хирурга, сперва Дава сделал процедуру криолиполиза, в ходе которой жир "сминается" с помощью холода.

Но организм звезды плохо отреагировал на вмешательство, поэтому жировая ткань заменилась на рубцовую.

По словам специалиста, устранить эти последствия без помощи хирурга нельзя. Хайдаров считает, что Дава вынужденно обратился в специализированную клинику во второй раз.

«Операция была по медицинским показаниям. Ни спортом, ни питанием он бы не исправил ситуацию. Были изменения в подкожно-жировой клетчатке. У него был фиброз: рубцовая и жировая ткань — все это лежало кожно-жировым валиком», — рассказал хирург.

Ранее мы писали о том, почему популярна пластика.

Звёзды,Давид Манукян,
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