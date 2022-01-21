Как выглядят и чем живут первые жены российских звезд

До того, как стать популярными, звезды крутили романы и официально оформляли отношения. Многие из отечественных селебрити состояли в браках, о которых мы даже не догадывались. Однако совместная жизнь таких пар продержалась недолго. О том, кем были и как выглядели первые жены звезд, читайте в нашем новом материале.

Никита Ефремов — Яна Гладких

Starface

В августе 2014 года стало известно о первой женитьбе Никиты Ефремова. Его избранницей стала актриса Яна Гладких. Свадьба прошла в Грузии. Они не только зарегистрировали свой брак, но и обвенчались. Пара была знакома несколько лет, но отношения начали лишь в 2012 году. Впервые вместе Никита и Яна появились на премьере фильма «Майор». Но уже в 2015 году пара подала на развод. В Сети ходили слухи, что за последние месяцы Никита и Яна несколько раз расставались и сходились, но спасти отношения так и не смогли. После развода актер долгое время был один. Его следующей избранницей стала телеведущая Мария Ивакова. Их отношения продлились несколько лет, но в 2021 году они расстались.

Григорий Лепс — Светлана Дубинская

Эфир передачи «Ты не поверишь» на НТВ

Еще в студенческие времена Григорий Лепс познакомился со своей первой супругой Светланой. Они вместе учились в музыкальном училище в Сочи. Спустя несколько месяцев пара решила пожениться, но родители Григория Лепса были категорически против. Не получив их благословения, 20-летние Григорий и Светлана зарегистрировали брак. Вскоре на свет появился их первый ребенок — дочь Инга. На протяжении всего брака Светлана и Григорий жили вместе с родителями музыканта. Девушку считали «чужой» в доме. Однажды у Светланы закончилось терпение, и она решила подать на развод и съехать вместе с дочерью. Григорий подписал все необходимые бумаги, а с дочерью не виделся до ее 16 лет. После развода Светлана больше не вышла замуж и осталась жить в Сочи.

Данила Козловский — Уршула Магдалена Малка

Актер познакомился со своей будущей женой во время учебы в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Пара активно участвовала в кинопробах, однако Данила Козловский пользовался большей популярностью у режиссеров, нежели его супруга Уршула Магдалена Малка. Актрисе не нравилось, что ее муж редко появляется дома и вовсю увлечен карьерой. Спустя три года после свадьбы они приняли решение расстаться. Сейчас Уршула Магдалена Малка служит в Академическом малом драматическом театре.

Гарик Харламов — Юлия Лещенко

В момент знакомства с будущим шоуменом Юлия Лещенко работала управляющей в клубе, куда Гарик не раз заглядывал вместе с друзьями. В один из таких вечеров комик обратил внимание на девушку и пригласил ее на первое свидание. Между ними завязался роман, и спустя несколько месяцев они начали жить вместе. В конце 2010 года пара поженилась. После свадьбы Гарик мечтал о первенце, но избранница так и не смогла подарить ему ребенка. Их отношения ухудшались, и спустя два года после женитьбы Гарик настоял на разводе. Но Юлия не согласилась, и пара сохранила брак. Однако через несколько месяцев девушка начала догадываться, что у Гарика появилась другая. Ей оказалась Кристина Асмус. После признания шоумена Юлия согласилась на развод.

Иван Ургант — Карина Авдеева

vk.com

Впервые в ЗАГСе Иван Ургант оформил отношения еще в свои 18 лет. Со своей избранницей будущий шоумен познакомился на отдыхе в в деревне Грузино. У Ивана и Карины завязался курортный роман, который перерос в серьезные отношениях. После каникул пара вернулась к обычной жизни в Санкт-Петербурге. Некоторое время спустя оба поняли, что хотят узаконить отношения и отправились в ЗАГС. Родители Ивана были категорически против женитьбы и настаивали, чтобы он сначала закончил университет. Будущий телеведущий не послушал родителей и женился. Однако через полгода Иван и Карина развелись. Сейчас Иван счастлив в браке с Натальей Кикнадзе, а Карина живет за границей вместе с супругом — бизнесменом из Германии.

Дмитрий Нагиев — Алиса Шер

@alisasher

Первую супругу Дмитрий Нагиев встретил в театральной студии. Пара познакомилась на одном из уроков и сразу влюбилась друг в друга. Алла Щелищева (псевдоним — Алиса Шер) происходила из интеллигентной семьи, которая жила в Санкт-Петербурге. Их отношения развивались стремительно, но внезапно Дмитрия Нагиева забирают в армию. Девушка дождалась будущего ведущего. По возвращении со службы они сразу отправились в ЗАГС. В браке с Алисой у Дмитрия родился сын Кирилл. Долгое время Алиса Шер пробовала себя как актрису, но спустя время решила уйти в радиожурналистику. В 2010 году после многочисленных слухов об изменах Дмитрия Нагиева Алиса подала на развод.

Николай Басков — Светлана Шпигель

О романе Николая Баскова и дочери продюсера Бориса Шпигеля Светланы стало известно в конце 1990-х годов. Пара длительное время скрывала взаимоотношения. Дело в том, что девушка младше певца на пять лет и на тот момент еще училась в университете. Светлана боялась сообщить отцу, что встречается с одним из его подопечных. Однако в 2001 году пара получила благословение и поженилась. У них родился сын Бронислав, однако спустя несколько месяцев после рождения Николай и Светлана развелись. Причиной стали частые командировки певца. Светлана запретила звезде видеться с сыном и отняла у мальчика отцовскую фамилию. Сейчас Брониславу 15 лет.