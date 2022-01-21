«Было больно»: Нюша рассказала, как Пугачева не пустила ее на сцену

Нюша — одна из популярнейших исполнительниц России. Сейчас в карьере у артистки перерыв — она посвятила себя материнству. Но позже обещает вернуться на музыкальный Олимп.

Фото: @nyusha_nyusha @nyusha_nyusha

В своем Instagram артистка рассказала о своем пути к славе. Сначала она пробовала прославиться при помощи «Фабрики звезд». Ей тогда было 14 лет, и папа, известный музыкант из «Ласкового мая» Владимир Шурочкин, отвел ее на кастинг. Тогда в жюри сидела Алла Пугачева, пятый сезон проекта выходил на Первом канале.

Отстояв многочасовую очередь, юная певица Нюша предстала перед строгим жюри. Она исполнила песню Кристины Агилеры, и ее попросили спеть что-то на русском. Тогда она решила удивить вокалом, выбрав почему-то хит Пугачевой «Голова моя глупая». Но получила отказ.

«Алла Борисовна меня постаралась утешить и подбодрить: «Девочка, ты еще маленькая, у тебя еще все впереди. А тут есть те, кому уже сейчас надо», — поведала певица.

Нюша назвала свою попытку пройти на «Фабрику» огромным и унизительным провалом.