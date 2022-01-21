Найден сын Абдулова, чье фото актер хранил в потайном кармане

«В 97 году Александр Гаврилович показал мне фотографию с этим мальчиком. Он хранил снимок в портмоне. Сказал так: «Вот, посмотри, у меня сын растет». Я тогда ответил, что мальчишка и правда на него похож. Хотя до того как он фото показал, скептически отнесся к тому, что какая-то дама написала ему письмо о сыне», — рассказал «Комсомольской правде» актер Марк Горонок.