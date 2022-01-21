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3 часа назад

Найден сын Абдулова, чье фото актер хранил в потайном кармане

В конце 2021-го в пиджаке Александра Абдулова был найден детский снимок, на оборотной стороне которого была подпись: «Саша, это твой сын. Оля».

Найден сын Абдулова, чье фото актер хранил в потайном кармане
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Та самая Ольга призналась, что с Абдуловым познакомилась в 1986 году. В прошлом она работала костюмером на Одесской киностудии, а он снимался в фильме «Десять негритят». Роман был недолгим, а через девять месяцев родился маленький Саша. Ольга отправляла актеру телеграммы, а потом и письмо с фото сына. Но Абдулов не отвечал да и на встречу не решился.

«В 97 году Александр Гаврилович показал мне фотографию с этим мальчиком. Он хранил снимок в портмоне. Сказал так: «Вот, посмотри, у меня сын растет». Я тогда ответил, что мальчишка и правда на него похож. Хотя до того как он фото показал, скептически отнесся к тому, что какая-то дама написала ему письмо о сыне», — рассказал «Комсомольской правде» актер Марк Горонок.

Мальчиком с фото оказался Александр Коваль, тоже актер. Долгие годы он не знал этой истории.

Ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит сын Саши Белого из "Бригады".

Звёзды,Марк Горонок,Александр Коваль,Комсомольская правда,
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