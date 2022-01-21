Тайный роман и постельная сцена: что вытворяли звезды на этой неделе

Звезда сериала «Спасатели Малибу» разводится с пятым мужем, Дава Манукян улетел отдыхать с новой возлюбленной: рассказываем, что происходит в мире звезд в материале «Рамблера».

Фото: @dava_m, @marikraimbrery @dava_m, @marikraimbrery

Памела Андерсон снова разводится

Видео дня

Звезда «Спасателей Малибу» подала на развод со своим мужем-телохранителем Дэном Хейхерстом спустя год брака. Как сообщает источник издания Rolling Stone, причиной разрыва стал кризис первого года. Он назвал их отношения «пандемическим вихрем», который быстро утих.

Напомним, Дэн стал пятым мужем Андерсон. Пара тайно поженилась в канун Рождества в 2020 году.

Дэн Хейхерст и Памела Андерсон (Фото: @pamelaanderson)

Дава и Мари Краймбрери встречаются?

Поклонники обсуждают возможный роман экс-возлюбленного Ольги Бузовой Давы Манукяна и певицы Мари Краймбрери. Сетевые детективы даже нашли доказательства, которые подтверждают их версию. Так, Telegram-канал «Светские хроники» выяснил, что звезды отправились вместе на отдых в Дубай. В одной из Stories рэпер засветил табличку встречающего его представителя туристической компании, на которой было написано не только имя Давы, но и Мари. Это еще не все: артисты хоть и не показывают друг друга в социальных сетях, но все же делятся фото и видео из одних и тех же локаций. Да и друзья и родственники звезд, которые прилетели вмести с ними на отдых, не сильно-то и прячутся, делясь совместными снимками.

Теперь остается только ждать официальных заявлений от пары.

@dava_m, @marikraimbrery

Постельная сцена Леди Гаги и Сальмы Хайек

Леди Гага, сыгравшая Патрицию Реджани в фильме «Дома Gucci», рассказала, что они снимали постельную сцену ее героини с экстрасенсом Пиной Ауриеммой, роль которой исполнила Сальма Хайек. Правда, откровенные кадры по какой-то причине не вошли в финальную версию фильма, которую увидел весь мир. Неизвестно, по какой причине Ридли Скотт решил избавиться от этой сцены, но есть шанс, что она появится в режиссерской версии картины.

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю пропал

Но пока только из социальных сетей. Издание Daily Mail обнаружило, что все официальные аккаунты принца Эндрю были удалены, в том числе Facebook и Twitter. «Изменения были внесены, чтобы отразить недавнее заявление Букингемского дворца, касающееся герцога Йоркского», — заявили представители королевской семьи изданию.

Напомним, в середине января этого года стало известно, что сына Елизаветы II лишили военных званий и королевского патронажа. К таким мерам пришлось прибегнуть в связи с обвинениями принца Эндрю в насилии.

Умер легендарный журналист Андре Леон Телли

Не обошлось и без грустных новостей: 19 января скончался бывший креативный директор американского Vogue Андре Леон Телли. По информации издания, легендарный журналист умер в больнице в Нью-Йорке. Причина смерти не уточняется.

Умер французский актер Гаспар Ульель