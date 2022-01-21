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1 час назад

Появились первые фото дочери Джиджи Хадид и Зейна Малика

Папарацци удалось заснять дочь модели Джиджи Хадид и артиста Зейна Малика во время прогулки по Нью-Йорку с бабушкой Иоландой и ее возлюбленным Джозефом Джинголи.

Появились первые фото дочери Джиджи Хадид и Зейна Малика
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
legion-media.ru

Стоит отметить, что еще совсем недавно Джиджи обратилась к папарацци с просьбой не публиковать фотографии с лицом ее дочери:

"Я хочу показать ей самый удивительный город в мире и прекрасных людей, которые нас окружают, без стресса от внимания прессы, которое неизбежно из-за публичности ее родителей".

Напомним, что Хадид и Малик расстались в октябре прошлого года после того, как артист напал на свою тещу Иоланду.

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Звёзды,Бритни Спирс,
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