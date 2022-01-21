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1 час назад

Ник Джонас и Приянка Чопра впервые стали родителями

Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями. Радостной новостью звездная пара поделилась на своих страницах в Instagram.

Ник Джонас и Приянка Чопра впервые стали родителями
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы с огромной радостью сообщаем что у нас в семье пополнение. У нас родился малыш с помощью суррогатной матери. Мы с уважением просим не беспокоить нас в это особое время, так как мы хотим провести его с семьей. Огромное спасибо",

— объявили новоиспеченные родители.

Поклонники пары, близкие друзья и родные поспешили поздравить в комментариях пару с прибавлением в семье. Стоит отметить, что Ник и Приянка ни разу не намекали на суррогатное материнство или скорое появление малыша.

Приянка Чопра и Ник Джонас поженились в декабре 2018 года. Пара сыграла сразу две свадьбы: одну с христианскими и западными традициями, а вторую с учетом индийских традиций.

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