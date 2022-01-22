Семья Абдулова высказалась о его внебрачном сыне

Вдова старшего брата актера Альбина Абдулова высказалась о найденном внебрачном сыне артиста. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Фото: Кадр из фильма «Ищите женщину» Кадр из фильма «Ищите женщину»

Альбина Абдулова рассказала, что изначально хотела выбросить пиджак, так как после смерти актера его не стирали и не сдавали в химчистку. В итоге она отдала вещь бывшей гражданской жене Александра Абдулова, Виктории Лановской, а та уже нашла фотографию сына в потайном кармане.

Несмотря на то, что Альбина не является кровной родственницей подросшего мальчика, она готова встретиться с ним и познакомиться. Так как единственной носительницей ДНК актера остается его дочь от последнего брака, Евгения, то теперь родственники ждут ее согласия на сдачу ДНК-теста. Однако Виктория Ладожская предлагает другой выход из ситуации.

"После того как я нашла фото я как сердцем чувствовала, что не стоит его стирать и сдавать в химчистку. Теперь я готова отдать этот пиджак и сигарету на анализ в лабораторию"