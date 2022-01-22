Бузова похвасталась подарками за 12 миллионов рублей

Телеведущая и певица Ольга Бузова показала своим подписчикам дорогие подарки, которые она получила на день рождения. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте.

В сторис Ольга Бузова подробно показала все презенты, которые она получила от гостей. Кроме сумки Louis Vuitton и браслета той же марки, она получила много вещей (кожаную юбку и корсет, черное платье, свитер, пижаму, халат и так далее) и украшения люксового бренда Bvlgar. Примерная цена серег, кольца и колье достигает 12 миллионов рублей. Впрочем, это были не единственные драгоценности, преподнесенные имениннице.