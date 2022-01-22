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2 часа назад

Бузова похвасталась подарками за 12 миллионов рублей

Телеведущая и певица Ольга Бузова показала своим подписчикам дорогие подарки, которые она получила на день рождения. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте.

Бузова похвасталась подарками за 12 миллионов рублей
Фото: @buzova86@buzova86

Звезда отметила свой персональный праздник 20 января в кругу друзей и родственников.

В сторис Ольга Бузова подробно показала все презенты, которые она получила от гостей. Кроме сумки Louis Vuitton и браслета той же марки, она получила много вещей (кожаную юбку и корсет, черное платье, свитер, пижаму, халат и так далее) и украшения люксового бренда Bvlgar. Примерная цена серег, кольца и колье достигает 12 миллионов рублей. Впрочем, это были не единственные драгоценности, преподнесенные имениннице.

Кстати, сама Ольга подарила свои гостям наборы для утреннего похмелья из минеральной воды «Боржоми», таблеток от головной боли и бутылочки игристого вина JP Chenet.

Между тем Ник Джонас и Приянка Чопра впервые стали родителями.

Звёзды,Ольга Бузова,Louis Vuitton,
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