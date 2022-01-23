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2 часа назад

Бузова резко оттолкнула фаната после просьбы сделать фото

Певица и телеведущая Ольга Бузова резко отреагировала на просьбу своего фаната сделать с ней фотографию. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Закулисье».

Бузова резко оттолкнула фаната после просьбы сделать фото
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На кадрах видно, как мужчина подходит к певице, готовясь сделать совместное фото. Поклонник положил руку ей на плечо, после чего Бузова резко оттолкнула ее и сказала «Не трогай меня!» Молодой человек извинился за этот жест. До этого слышно, как певица просит побыстрее сделать фотографию, так как ее ждут.

Ранее Бузова раскрыла детали разногласий с популярным телеведущим и музыкальном критиком Сергеем Соседовым, который конфликтовал с ней в программе «Х-Factor Беларусь». Бузова назвала отношение к ней Соседова открытым хамством.

Певица отметила, что однажды музыкальный критик оскорбил ее на закрытой вечеринке. Как заявила звезда, Соседов называл ее глупой и утверждал, что ее комментарии никому не интересны.

Звёзды,Сергей Соседов,Ольга Бузова,
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