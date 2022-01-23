Проклова рассказала о состоянии после инсульта

Актриса Елена Проклова, госпитализированная в начале января в больницу с инсультом, рассказала о своем состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам артистки, ее самочувствие улучшилось. Теперь ей предстоит длительный восстановительный процесс. Как отметила актриса, ей нужно выполнять много физических упражнений и «привыкать к новому состоянию».

«Вот, перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью», — сказала Проклова.

Там она будет находиться до конца месяца под присмотром врачей, а после вернется домой, где продолжит восстанавление.