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2 часа назад

Проклова рассказала о состоянии после инсульта

Актриса Елена Проклова, госпитализированная в начале января в больницу с инсультом, рассказала о своем состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

Проклова рассказала о состоянии после инсульта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам артистки, ее самочувствие улучшилось. Теперь ей предстоит длительный восстановительный процесс. Как отметила актриса, ей нужно выполнять много физических упражнений и «привыкать к новому состоянию».

«Вот, перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью», — сказала Проклова.

Там она будет находиться до конца месяца под присмотром врачей, а после вернется домой, где продолжит восстанавление.

«Дальше — повторное исследование… В общем, требует внимания к себе эта проблема».

Ранее Любовь Толкалина рассказала о насилии, которое пережила в детстве.

Звёзды,Елена Проклова,Любовь Толкалина,
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