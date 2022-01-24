Музыкант Александр Градский с ревностью относился к своей молодой супруге Марине Коташенко. Об этом заявила в ток шоу на НТВ его домработница Елена, пишет Пятый канал.
"Ревновал ее, прозванивал, контролировал. Мог неожиданно приехать в загородный дом, знал ее расписание дня",
- рассказала она.
Незадолго до своей смерти Коташенко и Градский решили разъехаться: композитор жил в своей квартире в Москве, а Коташенко жила в загородном доме вместе с детьми.
Как считает домработница, он ревновал ее, потому что она была намного младше его, да еще и красивая.
Но Елена отметила, что любовь в паре, несмотря на все сложности, была взаимной.
"Бывали в семье какие-то столкновения, но при прислуге они не выясняли отношения, как-то закрывались, в комнату уходили, просили нас уйти подальше. Они не хотели ничего показывать".
Ранее мы писали, что дети Градского высказались о смерти отца.