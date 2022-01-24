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2 часа назад

МакSим отсудила у экс-супруга право жить с дочерью

Певица Марина Максимова, более известная под псевдонимом МакSим, на прошлой неделе выиграла суд против своего бывшего гражданского мужа, звукорежиссера Алексея Луговцева. Об этом сообщает Starhit.

МакSим отсудила у экс-супруга право жить с дочерью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

12-летняя дочь певицы была зарегистрирована в квартире Луговцева, Марина же потребовала, чтобы ее дочери определили место жительство вместе с ней.

"После нескольких заседаний, на которых присутствовал адвокат истца Александр Карабанов, было принято решение удовлетворить требование Максимовой Марины в полном объеме",

- об этом изданию рассказали источники в Жуковском городском суде.

Впрочем, представитель певицы отказался давать комментарии по этому вопросу, сославшись на конфиденциальность соглашения с доверителем.

Как пишет Starhit Луговцев и Максимова никогда не были в официальном браке и разошлись со скандалом.

Ранее мы писали, что отца Бритни Спирс будут судить из-за слежки за певицей.

Звёзды,Александр Карабанов,Марина Максимова,Бритни Спирс,StarHit,
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