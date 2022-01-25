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2 часа назад

Гагарина похвасталась особняком за миллион долларов

Полина Гагарина провела фанатам экскурсию по своему дому. Певица начала обзор с прихожей, которая перетекала в гардеробную для верхней одежды. Затем исполнительница продемонстрировала гостиную с невероятно высокими потолками. Звезда отметила, что особенно гордится подвесной люстрой.

Гагарина похвасталась особняком за миллион долларов
Фото: @gagara1987@gagara1987
@gagara1987

«Это был очень тяжелый выбор. Мы искали и не могли понять, что может быть такое, чтобы заполнило пространство и не хрустальное, а разлетистое. И когда мы увидели ее, я сразу поняла, что это она! Посмотрите, это настоящее произведение искусства.» — восторгалась артистка.

Полина также похвасталась двумя кухнями. Одна для основного приема пищи, а другая для готовки.

@gagara1987

«Здесь остров, за которым мы сидим, завтракаем, ведем беседы. Кстати, есть у нас камень преткновения, какую люстру можно повесить над островом, которая будет сочетаться с произведением искусства?» — делилась певица.

Особое внимание к себе привлек большой камин, украшенный зеркальной плиткой.

@gagara1987

«Он возник не просто так. Здесь две несущие конструкции, которые невозможно было никак обойти. Наш чудесный дизайнер придумала вот такой необыкновенный ход. Камин действующий. Есть дрова. Можно поставить креслице и это будет место чилла. А так же он невероятно расширяет пространство и кажется, что все пространство дома больше. Фантастика! Везде все отражается», — комментировала Гагарина.

Недвижимость обошлась ей в весьма крупную сумму — миллион долларов. Звезда планировала жить здесь вместе с мужем Дмитрием Исхаковым и двумя детьми. Но зимой прошлого года супруги расстались.

До этого мы рассказывали про подарки Бузовой за 12 миллионов рублей.

Звёзды,Полина Гагарина,
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