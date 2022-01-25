Гагарина похвасталась особняком за миллион долларов

Полина Гагарина провела фанатам экскурсию по своему дому. Певица начала обзор с прихожей, которая перетекала в гардеробную для верхней одежды. Затем исполнительница продемонстрировала гостиную с невероятно высокими потолками. Звезда отметила, что особенно гордится подвесной люстрой.
«Это был очень тяжелый выбор. Мы искали и не могли понять, что может быть такое, чтобы заполнило пространство и не хрустальное, а разлетистое. И когда мы увидели ее, я сразу поняла, что это она! Посмотрите, это настоящее произведение искусства.» — восторгалась артистка.
Полина также похвасталась двумя кухнями. Одна для основного приема пищи, а другая для готовки.
«Здесь остров, за которым мы сидим, завтракаем, ведем беседы. Кстати, есть у нас камень преткновения, какую люстру можно повесить над островом, которая будет сочетаться с произведением искусства?» — делилась певица.
Особое внимание к себе привлек большой камин, украшенный зеркальной плиткой.
«Он возник не просто так. Здесь две несущие конструкции, которые невозможно было никак обойти. Наш чудесный дизайнер придумала вот такой необыкновенный ход. Камин действующий. Есть дрова. Можно поставить креслице и это будет место чилла. А так же он невероятно расширяет пространство и кажется, что все пространство дома больше. Фантастика! Везде все отражается», — комментировала Гагарина.
Недвижимость обошлась ей в весьма крупную сумму — миллион долларов. Звезда планировала жить здесь вместе с мужем Дмитрием Исхаковым и двумя детьми. Но зимой прошлого года супруги расстались.
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