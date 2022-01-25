Гагарина похвасталась особняком за миллион долларов

«Он возник не просто так. Здесь две несущие конструкции, которые невозможно было никак обойти. Наш чудесный дизайнер придумала вот такой необыкновенный ход. Камин действующий. Есть дрова. Можно поставить креслице и это будет место чилла. А так же он невероятно расширяет пространство и кажется, что все пространство дома больше. Фантастика! Везде все отражается», — комментировала Гагарина.