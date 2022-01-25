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29 минут назад

Ксения Стриж назвала причину расставания с Макаревичем

Ксения Стриж в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказала об отношениях с музыкантом Андреем Макаревичем.

Ксения Стриж назвала причину расставания с Макаревичем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

30 лет назад пресса во всю обсуждала их роман, а сейчас у обоих уже новые браки.

"Мы прекрасно общаемся, не прерывались в этом общении", – говорит Стриж об отношениях с Андреем Макаревичем.

Женщина рассказала, что Макаревич уже познакомил ее со своей молодой женой Эйнат Кляйн, которая готовится к рождению ребенка

"Мне показалось, что она чуть-чуть напряглась", – намекает Ксения на ревность Эйнат.

При этом она отмечает, что прошлое не должно беспокоить пару, а о своем романе с Макаревичем она вспоминает с теплотой. Причиной расставания она называет то, что отношения исчерпали себя.

При этом сразу замечает, что прошлое не должно становиться поводом для беспокойства. О своем романе с Макаревичем Стриж вспоминает с теплотой, а причиной разрыва называет то, что их отношения исчерпали себя. Лидер "Машины времени", по ее словам, не спешил брать ее в жены.

Ранее мы писали о романах Мела Гибсона.

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