Отец мировой топ-модели украл фото у армянки из Москвы

В Сети разразился скандал с участием мировой супермодели и простой москвички. О том, как это произошло, в материале "Рамблера".
Весь мир знает фамилию Хадид — семья прославилась из-за двух сестер, ставших супермоделями. Так, сестры Джиджи и Белла Хадид вот уже несколько лет считаются самыми успешными и высокооплачиваемыми топ-моделями в мире. Девушки имеют палестино-голландское происхождение, и вся семья, конечно, гордится ими.
Отец девушек Беллы и Джиджи, известный предприниматель Мохаммед Хадид не перестает восхищаться успехами красавиц-дочерей и зачастую рассказывает об их достижениях в своем Instagram. Однако на этот раз его привычка привела к скандалу.
В частности, Мохаммед опубликовал фотографию дочери Джиджи Хадид в этническом костюме и подписал ее как "Принцесса Назарета". Дело в том, что предки семьи Хадид были родом из древнего палестинского города Назарет.
Фото быстро собрало тысячи лайков, но вскоре российские пользователи стали писать Хадидам возмущенные комментарии.
Оказалось, что на самом деле это изображение - фотомонтаж. Реальная фотография принадлежит фотографу Лиль Шахбазян, а на публикации Хадида лицо супермодели просто вклеено в изображение.
Позже выяснилось, что на реальном фото красуется Анна Егоян (@egoyan_anna) — армянка из Москвы. Причем сама девушка популярна в Сети вовсе не из-за своей ангельской внешности, а из-за читательского таланта. Анна читает и пишет стихи и является одним из самых популярных чтецов в рунете.
На фото девушка позирует в национальных армянских украшениях.
После жалоб пользователей, фотографию Хадида сняли с публикации.