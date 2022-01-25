Отец мировой топ-модели украл фото у армянки из Москвы

В Сети разразился скандал с участием мировой супермодели и простой москвички. О том, как это произошло, в материале "Рамблера".

Фото: Соцсети Соцсети

Весь мир знает фамилию Хадид — семья прославилась из-за двух сестер, ставших супермоделями. Так, сестры Джиджи и Белла Хадид вот уже несколько лет считаются самыми успешными и высокооплачиваемыми топ-моделями в мире. Девушки имеют палестино-голландское происхождение, и вся семья, конечно, гордится ими.

Отец девушек Беллы и Джиджи, известный предприниматель Мохаммед Хадид не перестает восхищаться успехами красавиц-дочерей и зачастую рассказывает об их достижениях в своем Instagram. Однако на этот раз его привычка привела к скандалу.

В частности, Мохаммед опубликовал фотографию дочери Джиджи Хадид в этническом костюме и подписал ее как "Принцесса Назарета". Дело в том, что предки семьи Хадид были родом из древнего палестинского города Назарет.

@mohamedhadid

Фото быстро собрало тысячи лайков, но вскоре российские пользователи стали писать Хадидам возмущенные комментарии.

@mohamedhadid

Оказалось, что на самом деле это изображение - фотомонтаж. Реальная фотография принадлежит фотографу Лиль Шахбазян, а на публикации Хадида лицо супермодели просто вклеено в изображение.

@shakhpazianlil3

Позже выяснилось, что на реальном фото красуется Анна Егоян (@egoyan_anna) — армянка из Москвы. Причем сама девушка популярна в Сети вовсе не из-за своей ангельской внешности, а из-за читательского таланта. Анна читает и пишет стихи и является одним из самых популярных чтецов в рунете.

На фото девушка позирует в национальных армянских украшениях.