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1 час назад

Максим Фадеев назвал Ольгу Бузову жертвой собственных продюсеров

Российский музыкальный антрепренер Максим Фадеев назвал поп-певицу Ольгу Бузову жертвой собственных продюсеров. Об этом он заявил в ходе прямого эфира на своей Instagram-странице.

Фадеев назвал Бузову жертвой собственных продюсеров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шоумен отметил, что люди, которые продвигают карьеру артистки, толкают ее на странные поступки.

«Тут вина даже не Ольги Бузовой, а тех, кто легализует ее в публичном пространстве как певицу и актрису. Я говорю о продюсерах, руководителях телеканалов и театров», — высказался Фадеев.

По его мнению, в данной ситуации страдают и сама Бузова, и ее аудитория: «Оля тоже жертва тех людей, которые на всем этом зарабатывают. Они обманывают, говоря, что у нее все хорошо получается. А мы все жертвы как потребители». Фадеев подытожил тем, что звезда «Дома-2» находится не в своей профессии.

Ранее было обнародовано видео, на котором певица и телеведущая Ольга Бузова резко оттолкнула своего фаната. На кадрах видно, как мужчина подходит к певице, готовясь сделать совместное фото. Поклонник положил руку ей на плечо, после чего Бузова резко оттолкнула его.

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