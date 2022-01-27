Фадеев назвал Бузову жертвой собственных продюсеров

«Тут вина даже не Ольги Бузовой , а тех, кто легализует ее в публичном пространстве как певицу и актрису. Я говорю о продюсерах, руководителях телеканалов и театров», — высказался Фадеев.

По его мнению, в данной ситуации страдают и сама Бузова, и ее аудитория: «Оля тоже жертва тех людей, которые на всем этом зарабатывают. Они обманывают, говоря, что у нее все хорошо получается. А мы все жертвы как потребители». Фадеев подытожил тем, что звезда «Дома-2» находится не в своей профессии.