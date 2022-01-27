Звезды, которые нагло копируют стиль своих коллег

В век модного изобилия изобрести нечто принципиально новое нелегко, даже если гениальный кутюрье и гуру маркетинга объединят усилия. Каждый сезон тренды переходят из рук в руки, цитируются в разных сегментах и затираются до дыр. Звездным стилистам тоже приходится нелегко — пусть они и остаются в тени, но внимание к их работе повышенное.

Фиаско случаются: иногда на одной красной дорожке могут оказаться два одинаковых платья. А ведь обидно потратить сотни тысяч долларов и стать чьей-то копией, увековеченной в светской хронике.

Видео дня

Мы провели собственное fashion-расследование и выяснили источники вдохновения знаменитостей. Оказалось, многие представительницы российского шоу-бизнеса берут образы западных коллег в качестве референсов и порой делают это явно. Совпадение? Не думаем!

Ольга Бузова vs Ким Кардашьян

Когда-то Ольге Бузовой пророчили будущее модного трендсеттера и называли российской Ким Кардашьян. Предсказания не сбылись, зато образы певицы для светских мероприятий всегда поднимают много шума. Так, например, за наградой в номинации «Fashion-артистка года» звезда вышла в ультрафиолетовом total look с дерзким кэтсьютом и объемной накидкой из фатиновых оборок.

Пресс-служба / Eastnews

Ранее в подобном образе дефилировала Ким Кардашьян, которую в последнее время часто замечают в компании креативного директора Balenciaga и основателя Vetements Демны Гвасалии. Творческий тандем получился на славу: в этом союзе дизайнер заменил Канье Уэста, который раньше придумывал образы для Ким, а теперь работает над имиджем своей новой возлюбленной Джулии Фокс.

Гоар Аветисян vs Кайли Дженнер

Образ младшей сестры Ким Кардашьян также является одним из наиболее часто цитируемых. С недавних пор на Кайли Дженнер чем-то походит Гоар Аветисян. Неудивительно: в арсенале визажиста есть все инструменты для тотальной смены образа. Добавить микроплатья с разрезами, правильные джинсы и корсет с акцентом на зону декольте — и вау-эффект обеспечен.

Instagram @goar_avetisyan / Globallook

Наталья Ионова vs Дуа Липа

Однажды Наталья Ионова произвела фурор, появившись на светском мероприятии в «голом» платье Mugler. За несколько дней до этого в таком же щеголяла Меган Фокс. А вот с кем часто случаются модные совпадения у певицы, так это с Дуа Липой. Причем очень явные, такие как с микроплатьем с разрезами в оттенке Hot Pink.

Instagram @glukozamusic / Instagram @dualipa

Рената Литвинова vs Белла Хадид

Один из самых ярких выходов 2021 года принадлежит Белле Хадид. На красной дорожке Каннского кинофестиваля модель появилась в роскошном платье Schiaparelli с экстремальным декольте и декором из золотых «легких». Успех Беллы вдохновил Ренату Литвинову: актриса тут же примерила наряд от-кутюр (а по версии читателей Passion.ru, даже «сделала» предшественницу).

Instagram @renatalitvinovaofficiall / Globallook

Ксения Бородина vs Мария Погребняк