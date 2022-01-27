Женщина, которой Леонидов посвятил хит "Видение"

Не все знают Максима Леонидова как сольного артиста, так как его популярность напрямую связана с группой «Секрет», в составе которой он выступал в 80-х годах, и «Hippoband», существующей с 1997 года. Но песню «Видение» точно слышали многие. И именно у этой композиции очень интересная история.

История создания песни

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Максим Шапиро (настоящая фамилия) родился в семье актеров, поэтому выбор творческой профессии у мальчика, с младых лет увлекавшегося музыкой, был очевиден. Он закончил хоровое училище им. Глинки, а в 1983 году стал одним из основателей и солистов квартета «Секрет». В конце 80-х годов этот коллектив был очень популярным.

Несмотря на огромную известность группы, Леонидов ушел из нее в 1989 году и начал сольную карьеру. В одиночном творчестве особых успехов Максим не достиг, а потому в конце 90-х переехал с женой, актрисой Ириной Селезневой, в Израиль. Там он занимался музыкой и играл в театре Тель-Авива, но и там не смог стать популярным. Через 6 лет семья вернулась обратно в Россию. За это время артиста уже успели забыть.

Леонид хотел вернуть былую популярность, но сначала сделать это не получалось. Однажды он поехал во Францию снимать программу о путешествиях. Отдыхая на шезлонге после трудового дня, греясь под лучами жаркого солнышка и купаясь в теплом море, он на одном дыхании написал песню, которая впоследствии стала настоящим хитом.

Музыкант признается, что в тот момент ему было грустно и одиноко: отношения с супругой сходили на нет, новой возлюбленной на горизонте не маячило, даже друзья все куда-то подевались в тот момент. Вообще изначально артист планировал написать беззаботную и задорную композицию, но получилось немного иначе.

Вообще главные слова припева были взяты из старой американской песни и переведены на русский. Фраза долго крутилась в голове Леонидова и, наконец, нашла воплощение в этой композиции.

Знакомство со второй женой и посвящение ей песни

По словам Максима, эту песню он посвятил возлюбленной Анне Банщиковой, с которой познакомился через месяц после написания композиции. Он предчувствовал, что скоро встретит свою новую любовь, и именно Банщикова была той самой «девочкой-видением».

Анна была актрисой, как и ее бабушка, Полина Банщикова. Карьера 20-летней девушки только начиналась, когда она познакомилась с будущим мужем. Артист был старше на 13 лет. Несмотря на разницу в возрасте, молодые люди полюбили друг друга. Ради новой избранницы Максим развелся с Ириной. Через 2 года пара официально оформила свои отношения.

Разлад в семье и развод

После выхода в свет песни «Видение» Максим вновь обрел былую славу. Он стал узнаваемым, много гастролировал (в основном, в составе группы «Hippoband», которую сам и создал). Анна бросила карьеру, чтобы всегда находиться рядом с мужем.

Максим, в свою очередь, баловал супругу, потакал ее капризам, очень ее любил, даже несмотря на взрывной характер. Он мечтал о домашнем уюте и наследниках, но легкая и беззаботная девушка, которая жила в свое удовольствие, с этим не спешила.

Неизвестно, что послужило «точкой невозврата». Анна уверяет, что Максим развелся с ней потому, что она не хотела детей. Сам артист говорил об измене со стороны супруги: он застал жену в машине с другим мужчиной, и между ними было явно больше, чем просто общение. Впоследствии знакомые семьи уверяли, что та измена была не единичной со стороны Анны.

Скандалить Максим не стал, он просто подал документы на развод и ушел из дома. Больше с Анной он не общался, избегая любых встреч. Даже слышать о ней музыкант не желал. Поэтому и поклонницы артиста ополчились на Банщикову, и еще долгое время посылали проклятия в ее адрес за то, что она разбила сердце Максиму.

Как сложилась жизнь бывших супругов

После развода с Максимом Анна вернулась в профессию и начала получать главные роли, преимущественно в детективных сериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Каменская», «Евлампия Романова», «Тайны следствия», «Ищейка», «Пиллигрим» и других кинопроектах.

Клео.Ру

Через 4 года Анна вновь стала женой. На этот раз избранником девушки стал американский адвокат русского происхождения Всеволод Шаханов. От него актриса родила троих детей: сыновей Михаила и Александра, дочку Марию.

Леонид тоже женился. Супругой музыканта стала актрисе театра Александра Камчатская. Она подарила ему двоих детей: дочку Марию и сына Леонида.