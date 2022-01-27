Хлебникова: "Стараюсь держаться изо всех сил"

Певица Марина Хлебникова рассказала о своих планах на жизнь после пожара. Звезда призналась, что тяжело переживает сложившуюся ситуацию. В прямом эфире "Ретро FM" она пообщалась с ведущими и рассказала, как себя ощущает в настоящий момент. Ее слова приводит Starhit.
"Если говорить о физическом самочувствии, то все не так, как хотелось бы. Что касается моего морального настроя, считаю, чем позитивнее я буду, тем быстрее мне станет лучше. И поэтому стараюсь держаться изо всех сил. Очень много людей пишут мне, все время смотрю свою страничку. А вот работать пока точно не смогу",
- поделилась звезда.
Но, так как голос и связки в порядке, артистка уже попробовала поработать на студии. Возможно, скоро получится выпустить два новых трека.
Ранее мы писали, что Хлебникова в эфире ток-шоу рассказала о состоянии лица после пожара.