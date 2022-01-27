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1 час назад

Кабо — о долгах бывшего мужа: "До сих пор сужусь с кредиторами"

Актриса Ольга Кабо в студии программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказала, почему развелась со своим вторым мужем, бизнесменом Николаем Разгуляевым.

Кабо — о долгах бывшего мужа: "До сих пор сужусь с кредиторами"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы не оказались счастливыми мужем и женой. Год назад мы расстались с Николаем. Этому предшествовал ряд важных и не очень веселых событий. Наступил момент, когда мы перестали общаться с Николаем. Люди, которые верят друг другу, должны все говорить. У нас появилась недосказанность".

Основной из причин Кабо называет долги мужа, о которых он умалчивал, и это негативно сказалось и на самой актрисе.

"Мы с 2016 года практически не были мужем и женой. Я купила квартиру. И вдруг узнаю, что у моего мужа много долгов, а я была с ним в браке. О долгах я не знала. Бумерангом его долги падают на мою голову. Я до сих пор сужусь с кредиторами Николая".

Ранее мы писали, что Лепс подарил жене компанию перед разводом.

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