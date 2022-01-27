Кабо — о долгах бывшего мужа: "До сих пор сужусь с кредиторами"

"Мы с 2016 года практически не были мужем и женой. Я купила квартиру. И вдруг узнаю, что у моего мужа много долгов, а я была с ним в браке. О долгах я не знала. Бумерангом его долги падают на мою голову. Я до сих пор сужусь с кредиторами Николая".