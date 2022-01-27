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59 минут назад

Сестра Майкла Джексона заявила о его издевательствах

Сестра Майкла Джексона, певица Джанет Джексон, рассказала об издевательствах с его стороны в новом документальном фильме под названием Janet Jackson.

Сестра Майкла Джексона заявила о его издевательствах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Джанет, брат называл ее свиньей, лошадью, коровой из-за лишнего веса и ш***ой.

«Он смеялся над этим, и я тоже смеялась, но где-то внутри мне было больно. Когда кто-то говорит, что ты слишком полный, это влияет на тебя», — призналась артистка.

Джексон рассказала, что проблемы с лишним весом у нее начались в 1970-х годах после съемки в ситкоме «Хорошие времена». По ее ловам, многие ее проблемы в жизни были связаны со славой. К тому же у нее есть привычка "заедать" эмоции.

Джанет рассказала, что из-за звездной фамилии к ней было приковано слишком много внимания, особенно когда проходили судебные разбирательства с участием Майкла. Несмотря на их личные проблемы, Джанет «хотела быть рядом, чтобы поддержать его».

Ранее мы писали о том, как сложилась судьба детей Майкла Джексона.

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