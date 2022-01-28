У Абдулова объявился еще один внебрачный ребенок

Поклонники Александра Абдулова были удивлены новостью, что у актера есть внебрачный сын. Близкие узнали о нем случайно: в кармане его пиджака было обнаружено фото малыша, на котором была подпись: «Саша, это твой сын. Оля».

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Предполагаемым наследником Абдулова стал Александр Коваль, которому сейчас 34 года. Он сообщил, что его мама встречалась с актером, когда тот был женат на первой супруге Ирине Алферовой.

Оказалось, есть еще один внебрачный ребенок. Об этом сообщили друзья Абдулова в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Бывшие одноклассники Абдулова рассказали о его первой любви. Ей стала красавица-медсестра по имени Татьяна. По их словам, она родила актеру малыша, но после их никто не видел много лет.

"Мы их лет 30 пытаемся найти, я с экранов говорил не раз. Если есть сын, объявись. Плохого мы тебе ничего не сделаем",— обратились друзья артиста.

Но поклонники скептически относятся к внебрачным детям Абдулова. По их мнению, многие могут пиариться на имени артиста, заявляя, что они его наследники.