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45 минут назад

«Фонтан крови»: Семенович назвала причину ухода из «Блестящих»

Анна Семенович в студии программы «Судьба человека» объяснила свой уход из группы «Блестящие».

«Фонтан крови»: Семенович назвала причину ухода из «Блестящих»
Фото: @ann_semenovich@ann_semenovich

«Я в 27 лет ушла из группы. У меня случилось детское заболевание — коклюш. Мы стоим на сцене, поем, а я просто отворачиваюсь и кашляю. Буквально выплевывала легкие. Слезы были на глазах. Сил не было никаких. Однажды просто пошел фонтан крови из носа. Я была вымучена. Поняла, что это был предел».

Как отметила Анна Семенович, ее не устраивали деньги, которые платили солисткам «Блестящих» продюсеры.

«Они не поднимали нам зарплату. Я все время с ними боролась. Первые три месяца в группе вообще работала бесплатно. Потом мне платили по 50 долларов за концерт. Я поговорила с девчонками из «Фабрики», из «ВИА Гры». Узнала их зарплаты. Нам платили раз в семь меньше», — заметила Семенович.

До этого мы рассказывали о том, как Семенович живется с большой грудью.

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