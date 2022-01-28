«Фонтан крови»: Семенович назвала причину ухода из «Блестящих»

«Я в 27 лет ушла из группы. У меня случилось детское заболевание — коклюш. Мы стоим на сцене, поем, а я просто отворачиваюсь и кашляю. Буквально выплевывала легкие. Слезы были на глазах. Сил не было никаких. Однажды просто пошел фонтан крови из носа. Я была вымучена. Поняла, что это был предел».