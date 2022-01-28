Вечеринки и купальники: как живет дочь Брежневой в США

Соня Киперман родилась в семье Веры Брежневой и ее гражданского мужа Виталия Войченко. Однако ее родители вскоре разошлись и отчимом девушки стал украинский бизнесмен Михаил Киперман. Она училась в обычной школе, а потом поступила в университет в Киеве, затем девушка уехала в США. О том, как сейчас развивается ее жизнь — в материале “Рамблера”.

1/8 Соня Киперман родилась в семье Веры Брежневой и ее гражданского мужа Виталия Войченко. Однако ее родители вскоре разошлись и отчимом девушки стал украинский бизнесмен Михаил Киперман. Фото: @sonyaxkiperman Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Она училась в обычной школе, а потом поступила в университет в Киеве, затем девушка уехала в США. Фото: @sonyaxkiperman 3/8 Киперман успела быстро освоиться в новой стране. Она прошла кастинг в сериал “Дневники вампира” и сыграла эпизодическую роль в двух сериях. Фото: @sonyaxkiperman 4/8 Сама она не раз говорила, что мечтает связать свою жизнь в кино, в США она обучалась актерскому мастерству. Фото: @sonyaxkiperman Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 В 2018 году она поступила в престижное учебное заведение в Калифории, которое окончила в 2019. Несмотря на завершение обучения, она осталась жить в США, а в Россию приезжает на летние каникулы. Фото: @sonyaxkiperman 6/8 После эпизодической роли в сериале она сыграла в российском фильме “8 лучших свиданий”, где ей также дали эпизодическую роль. Больше в кино Киперман не снималась. Фото: @sonyaxkiperman 7/8 О своей деятельности в США она не рассказывает. В ее социальных сетях часто появляются фотографии с отдыха на природе, а также с вечеринок с подругами. Фото: @sonyaxkiperman Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 О личной жизни она также не распространяется. Известно, что она встречалась с американцем Хоуком Крубертом, с которым познакомилась в международном лагере. Фото: @sonyaxkiperman

Киперман успела быстро освоиться в новой стране. Она прошла кастинг в сериал “Дневники вампира” и сыграла эпизодическую роль в двух сериях. Сама она не раз говорила, что мечтает связать свою жизнь в кино, в США она обучалась актерскому мастерству. В 2018 году она поступила в престижное учебное заведение в Калифории, которое окончила в 2019. Несмотря на завершение обучения, она осталась жить в США, а в Россию приезжает на летние каникулы.