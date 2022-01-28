Семенович рассказала, как попала в руки бандитов в 17 лет

В возрасте 17 лет Анна Семенович вместе с подругой пришла в ночной клуб. Там они хорошо проводили время, но по дороге домой их ждала опасность. подробностями Семенович поделилась в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1".
"Мы танцевали, привлекали внимание мужчин. Словили на Арбате машину, чтобы поехать домой. Вдруг авто, на котором мы ехали, стал подпирать огромный серебристый "Мерседес". Мужчины, сидевшие в иномарке, говорят нашему водителю: "Тормози девчонок! Мы их забираем". Водитель не согласился, на что один из мужчин достал пистолет. "Я сейчас выстрелю тебе в шину, и ты все равно остановишься!" — говорил он",
— вспомнила артистка.
Мужчина, который подвозил девушек остановился по приказу бандитов, сказав Семенович и ее подруге тянуть время, пока он будет вызывать полицию:
"Нас вытащили из машины эти мужики. До сих пор помню на себе эту лапу. И нам говорят: "Мы сейчас едем в баню". У нас был шок".
Анна, в свою очередь, притворилась будто у нее началась паническая атака и тошнота. И так продолжалось, пока на место не прибыли сотрудники полиции.
"Безумна благодарна водителю, который привел милицию. Спасибо ему огромное! Стресс я хапнула колоссальный, я же была невинной девчонкой. Потом у меня началась депрессия, и я не могла встречаться с мужчинами. Мне казалось, что все они жестокие",
— призналась артистка.
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