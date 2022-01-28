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1 час назад

"Достал пистолет": Семенович рассказала, как попала в руки бандитов в 17 лет

В возрасте 17 лет Анна Семенович вместе с подругой пришла в ночной клуб. Там они хорошо проводили время, но по дороге домой их ждала опасность. подробностями Семенович поделилась в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1".

Семенович рассказала, как попала в руки бандитов в 17 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы танцевали, привлекали внимание мужчин. Словили на Арбате машину, чтобы поехать домой. Вдруг авто, на котором мы ехали, стал подпирать огромный серебристый "Мерседес". Мужчины, сидевшие в иномарке, говорят нашему водителю: "Тормози девчонок! Мы их забираем". Водитель не согласился, на что один из мужчин достал пистолет. "Я сейчас выстрелю тебе в шину, и ты все равно остановишься!" — говорил он",

— вспомнила артистка.

Мужчина, который подвозил девушек остановился по приказу бандитов, сказав Семенович и ее подруге тянуть время, пока он будет вызывать полицию:

"Нас вытащили из машины эти мужики. До сих пор помню на себе эту лапу. И нам говорят: "Мы сейчас едем в баню". У нас был шок".

Анна, в свою очередь, притворилась будто у нее началась паническая атака и тошнота. И так продолжалось, пока на место не прибыли сотрудники полиции.

"Безумна благодарна водителю, который привел милицию. Спасибо ему огромное! Стресс я хапнула колоссальный, я же была невинной девчонкой. Потом у меня началась депрессия, и я не могла встречаться с мужчинами. Мне казалось, что все они жестокие",

— призналась артистка.

Читайте также о причине ухода Семенович из "Блестящих".

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