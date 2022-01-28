Семенович рассказала, как попала в руки бандитов в 17 лет

"Мы танцевали, привлекали внимание мужчин. Словили на Арбате машину, чтобы поехать домой. Вдруг авто, на котором мы ехали, стал подпирать огромный серебристый "Мерседес". Мужчины, сидевшие в иномарке, говорят нашему водителю: "Тормози девчонок! Мы их забираем". Водитель не согласился, на что один из мужчин достал пистолет. "Я сейчас выстрелю тебе в шину, и ты все равно остановишься!" — говорил он",