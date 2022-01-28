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4 часа назад

Седокова рассказала об изменах и пьянстве первого мужа

До встречи с баскетболистом Янисом Тиммой певица Анна Седокова уже была дважды замужем. На своей странице в Instagram артистка вспомнила о своем первом супруге футболисте Валентине Белькевиче.

Седокова рассказала об изменах и пьянстве первого мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Седокова рассказала, что ей всего было 20 лет, когда она родила дочь Алину. Тогда она большую часть времени проводила с ребенком, а супруг практически не изменил свой образ жизни: развлекался и приходил домой пьяным. А позже артистка узнала о частых изменах супруга.

В одну из ночей, когда футболист не вернулся домой, Седокова думала о суициде. И от мрачных мыслей ее спасла лишь дочь.

"Никогда не забуду ночное "мама" Алины, когда пьяный муж не пришел домой, и я поняла, что осталась одна. Это «мама» мне тогда спасло жизнь, я осознала, что не опущу руки, что бы со мной ни произошло!"

— призналась исполнительница.

Позже Седокова познакомилась с Максимом Чернявским, который принял дочь певицы и перевез артистку в США.

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