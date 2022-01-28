«Вторая Блиновская»: за что Тлиашинова «послала» ведущую интервью

27 января на YouTube-канале Super вышел выпуск шоу «Алена, блин!» с Инной Тлиашиновой — психологом, автором академии «Мастер разборов» и личностным коучем. Среди клиентов Инны — Яна Рудковская, Филипп Киркоров и Ксения Собчак. Психолог рассказала, как лечит от бесплодия «работой с подсознанием» и учит звезд управлять «внутренней энергией». Интервью раскритиковали в комментариях и Telegram-каналах.
Интервью началось на позитивных нотах: ведущая Алена Жигалова и Инна Тлиашинова обсудили звездных гостей, методику работы психолога и ее крупные заработки. Коуч даже назвала собеседницу «суперпрофессионалом номер один».
«Когда ты приходишь на интервью к профессионалу, а я слышала, что ты суперпрофессионал номер один, становится чуть-чуть страшно. Потому что ты можешь показаться не такой, какой хотела бы показаться», — отметила Инна.
Однако уже на 15-ой минуте начался конфликт. Алена предположила, что психолог скопировала свою «уникальную» методику разборов личности с метода психотерапии немецкого философа Берта Хеллингера. Инна не сдержалась и назвала собеседницу подлым человеком, а также пригрозила уйти.
«Алена, иди [нафиг] Вот что это за приемы в журналистике? <...> Я знала, что ты подлый человек, я тебе честно скажу, мне все об этом написали <...> Ты задаешь вопросы каверзные».
Спустя пять минут Инна уже называет интервьюера нецензурным словом на букву «с».
«Ну ты [собака]. Просто ты такая двуличная, не соглашайтесь на интервью с ней. Если б ты была многодетной матерью, как я, я бы не назвала так тебя».
Далее Инна и Алена говорили о заработке, о Блиновской и о работе в шоу-бизнесе. В конце психолог сделала разбор личности и карьеры ведущей.
В комментариях оценили мастерство Аленой Жигаловой.
«Алена, браво! Высший уровень мастерства! Сложное интервью, но вы большая молодец».
«Алена, в этом интервью вы отошли от „желтушного“ стиля, было интереснее слушать вас в этот раз. И выдержка у вас хорошая) хорошо и спокойно реагировали на оскорбления, чем ещё больше бесили психологиню. И это кстати говорит что она даже с манипуляциями не справляется, эмоционирует очень, ведется».
«Лайк исключительно ведущей Алене, что не прогибалась».
«Ну Алена, ну даете! Вот это выдержка! Мое восхищение! ».
Что касается Инны, зрители критиковали как и манеру общения, так и методики ее работы. Кроме того, Тлиашинова не раз говорила, что ведущая ее «спровоцировала»: зрители отметили, что настоящий психолог знал бы, как держать себя в руках.
«Как чувствовала, что Тлиашинова не читает и нет образования по психологии, в диалоге все четко просматривается! Алена Респект Вам большой, многие откроют глаза на Тлиашинову и снимут розовые очки».
«Очень грустно смотреть на то, как психологию как науку обесценивают такие вот „дамы“».
«Этому интервью суждено было утонуть в дизлайках, жаль Ютуб скрывает от нас минуса)))».
«Боже, ну невозможно слушать эту муть! ».
«Вот из-за таких вот людей профессия — психолог начинает обесцениваться. Люди, обращайтесь только к профессионалам».
«„После разбора моя жизнь поменялась на 360 градусов, даже на 720“. Это все, что мы должны знать о потребителях марафонов, разборов и прочей ереси».
Орфография и пунктуация авторов сохранены.