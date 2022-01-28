«Вторая Блиновская»: за что Тлиашинова «послала» ведущую интервью

«Алена, в этом интервью вы отошли от „желтушного“ стиля, было интереснее слушать вас в этот раз. И выдержка у вас хорошая) хорошо и спокойно реагировали на оскорбления, чем ещё больше бесили психологиню. И это кстати говорит что она даже с манипуляциями не справляется, эмоционирует очень, ведется».