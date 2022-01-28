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43 минуты назад

«Вторая Блиновская»: за что звездный психолог Тлиашинова «послала» ведущую

27 января на YouTube-канале Super вышел выпуск шоу «Алена, блин!» с Инной Тлиашиновой — психологом, автором академии «Мастер разборов» и личностным коучем. Среди клиентов Инны — Яна Рудковская, Филипп Киркоров и Ксения Собчак. Психолог рассказала, как лечит от бесплодия «работой с подсознанием» и учит звезд управлять «внутренней энергией». Интервью раскритиковали в комментариях и Telegram-каналах.

«Вторая Блиновская»: за что Тлиашинова «послала» ведущую интервью
Фото: YouTube-канал Super, шоу «Алена, блин!» YouTube-канал Super, шоу «Алена, блин!»

Интервью началось на позитивных нотах: ведущая Алена Жигалова и Инна Тлиашинова обсудили звездных гостей, методику работы психолога и ее крупные заработки. Коуч даже назвала собеседницу «суперпрофессионалом номер один».

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«Когда ты приходишь на интервью к профессионалу, а я слышала, что ты суперпрофессионал номер один, становится чуть-чуть страшно. Потому что ты можешь показаться не такой, какой хотела бы показаться», — отметила Инна.

Однако уже на 15-ой минуте начался конфликт. Алена предположила, что психолог скопировала свою «уникальную» методику разборов личности с метода психотерапии немецкого философа Берта Хеллингера. Инна не сдержалась и назвала собеседницу подлым человеком, а также пригрозила уйти.

«Алена, иди [нафиг] Вот что это за приемы в журналистике? <...> Я знала, что ты подлый человек, я тебе честно скажу, мне все об этом написали <...> Ты задаешь вопросы каверзные».

Спустя пять минут Инна уже называет интервьюера нецензурным словом на букву «с».

«Ну ты [собака]. Просто ты такая двуличная, не соглашайтесь на интервью с ней. Если б ты была многодетной матерью, как я, я бы не назвала так тебя».

YouTube-канал Super, шоу «Алена, блин!»

Далее Инна и Алена говорили о заработке, о Блиновской и о работе в шоу-бизнесе. В конце психолог сделала разбор личности и карьеры ведущей.

В комментариях оценили мастерство Аленой Жигаловой.

«Алена, браво! Высший уровень мастерства! Сложное интервью, но вы большая молодец».

«Алена, в этом интервью вы отошли от „желтушного“ стиля, было интереснее слушать вас в этот раз. И выдержка у вас хорошая) хорошо и спокойно реагировали на оскорбления, чем ещё больше бесили психологиню. И это кстати говорит что она даже с манипуляциями не справляется, эмоционирует очень, ведется».

«Лайк исключительно ведущей Алене, что не прогибалась».

«Ну Алена, ну даете! Вот это выдержка! Мое восхищение! ».

Что касается Инны, зрители критиковали как и манеру общения, так и методики ее работы. Кроме того, Тлиашинова не раз говорила, что ведущая ее «спровоцировала»: зрители отметили, что настоящий психолог знал бы, как держать себя в руках.

«Как чувствовала, что Тлиашинова не читает и нет образования по психологии, в диалоге все четко просматривается! Алена Респект Вам большой, многие откроют глаза на Тлиашинову и снимут розовые очки».

«Очень грустно смотреть на то, как психологию как науку обесценивают такие вот „дамы“».

«Этому интервью суждено было утонуть в дизлайках, жаль Ютуб скрывает от нас минуса)))».

«Боже, ну невозможно слушать эту муть! ».

«Вот из-за таких вот людей профессия — психолог начинает обесцениваться. Люди, обращайтесь только к профессионалам».

«„После разбора моя жизнь поменялась на 360 градусов, даже на 720“. Это все, что мы должны знать о потребителях марафонов, разборов и прочей ереси».

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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