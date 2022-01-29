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2 часа назад

Звездные соперницы, ставшие подругами

Когда бывшая хочет дружить с нынешней.

Звездные соперницы, ставшие подругами
Фото: New MagazineNew Magazine

Алена Хмельницкая и Маргарита Симоньян

Видео дня

Режиссер Тигран Кеосаян ушел от Алены Хмельницкой после 20 лет брака к Маргарите Симоньян. Сегодня журналистка называет Хмельницкую “совершенно потрясающей женщиной”. В прошлом году бывшая жена и нынешняя вместе отметили день рождение дочери Кеосаяна и Хмельницкой, также вместе женщины были на юбилее свекрови.

“Мне очень повезло, что Алена замечательная, мудрая, добрая, мудрая, умная, интересная и совершенно потрясающая женщина. У нас на троих, как мы любим говорить, пятеро детей. Нам уже давно нечего делить, да и не факт, что когда-то было, что делить. Мы чувствуем себя комфортно и естественно в этой ситуации. Мы часто общаемся”,

– поделилась Маргарита Симоньян на своей страничке в инстаграм.

Юлия Куварзина

New Magazine

Ради звезды сериала “Не родись красивой” актер Алексей Аптовцев ушел из семьи. В семье остались три дочки. Когда они стали парой, актриса удивительным образом подружилась с бывшей женой и детьми своего избранника. Она даже платила алименты за Алексея, когда тот был без работы. И делала это по собственной инициативе.

Ольга Супонева

New Magazine

Когда трагически погиб телеведущий Сергей Супонев, его вдове Ольге помогли не родители Сергея, а что удивительно, его первая жена Валерия. Женщина поддержала Ольгу и они подружились. Их дружбе уже много лет.

Екатерина Климова и Елена Бирюкова

New Magazine

Актрисы Екатерина Климова и Елена Бирюкова — давние подруги. Их объединило многое, в том числе любовь к одному мужчине. Илья Хорошилов был отцом первого ребенка Климовой, а потом стал мужем Елены Бирюковой. Правда с момента их развода прошло уже много лет. Но женщины нашли много общего и подружились. Екатерина и Елена плотно общаются и даже ездят вместе отдыхать — без детей и общего мужа.

Наташа Королева и Юлия Проскурякова

New Magazine

После развода с Наташей Королевой, Игорь Николаев долго не решал жениться. Однако , спустя 10 лет вступил в брак с Юлией Проскуряковой. Бывшей и нынешней женам легко удалось найти общий язык. Королёва делится с избранницей Николаева рецептами, обе советуют друг другу проверенных врачей. Наташа с теплом относится и к бывшему мужу. Она поздравляет его с важными праздниками. Фото: Instagram

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