Звездные соперницы, ставшие подругами

Когда бывшая хочет дружить с нынешней.

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Алена Хмельницкая и Маргарита Симоньян

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Режиссер Тигран Кеосаян ушел от Алены Хмельницкой после 20 лет брака к Маргарите Симоньян. Сегодня журналистка называет Хмельницкую “совершенно потрясающей женщиной”. В прошлом году бывшая жена и нынешняя вместе отметили день рождение дочери Кеосаяна и Хмельницкой, также вместе женщины были на юбилее свекрови.

“Мне очень повезло, что Алена замечательная, мудрая, добрая, мудрая, умная, интересная и совершенно потрясающая женщина. У нас на троих, как мы любим говорить, пятеро детей. Нам уже давно нечего делить, да и не факт, что когда-то было, что делить. Мы чувствуем себя комфортно и естественно в этой ситуации. Мы часто общаемся”,

– поделилась Маргарита Симоньян на своей страничке в инстаграм.

Юлия Куварзина

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Ради звезды сериала “Не родись красивой” актер Алексей Аптовцев ушел из семьи. В семье остались три дочки. Когда они стали парой, актриса удивительным образом подружилась с бывшей женой и детьми своего избранника. Она даже платила алименты за Алексея, когда тот был без работы. И делала это по собственной инициативе.

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