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1 час назад

Дмитрий Шепелев признался, почему не планировал жениться на Жанне Фриске

39-летний телеведущий и вдовец певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев рассказал о первом неудачном браке и отметил, что для него значит штамп в паспорте.

Шепелев признался, почему не планировал жениться на Фриске
Фото: Passion.ruPassion.ru

Дмитрий поделился своими мыслями с подписчиками в Instagram по поводу института брака. Ведущий рассказал, что в юношеском возрасте женился на своей возлюбленной после семи лет отношений. Но уже через две недели осознал, что карьера для него на первом месте. Шепелеву предложили работу в другом городе, от которой он не смог отказаться, и предпочел оставить молодую супругу.

«Это были мои первые и единственные на тот момент серьезные отношения. Она не скрывала, что хочет замуж и хочет детей. Я не скрывал, что думаю только о карьере, — откровенно рассказал Дмитрий, — Я довольно быстро понял, что произошло на самом деле. Через две недели мне предложили работу в Киеве, я собрал вещи и больше мы никогда не виделись».

С тех пор ведущий уверен, что штамп в паспорте не влияет на отношения в паре. Если люди любят друг друга, свадьба — это лишь формальность.

Шепелев отметил, что его союз с покойной Жанной Фриске был крепким и счастливым без официальной регистрации брака.

«После этого в моей жизни были очень счастливые отношения и я твердо знаю, что свадьба не смогла бы сделать их еще лучше».

После болезненной потери возлюбленной в 2015 году Дмитрий встретил новую любовь и сейчас счастлив в отношениях с архитектором Екатериной Тулуповой. Пара воспитывает общего ребенка, сына Тихона, который появился на свет в марте 2021 года, а также дочь Екатерины Ладу от предыдущих отношений и сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платона.

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