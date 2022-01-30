«Лицо и голова были в крови»: Сумишевский впервые рассказал о гибели жены

29 января прошлого года в жизни певца Ярослава Сумишевского случилась страшная трагедия — его супруга Наталья погибла в результате ДТП. Он дал первое интервью после ее смерти изданию Starhit, в котором раскрыл детали случившегося.
Виновником трагедии стал не справившийся с управлением водитель машины, в которой ехали Ярослав с женой. Артист, спавший на переднем сидении, проснулся от резка толчка и увидел страшную картину.
«Во время поездки шел сильный снег, погода была очень плохая. В пути в основном я спал, но периодически просыпался и даже делал замечания водителю, чтобы он не торопился и не обгонял автомобили из-за плохой видимости. В какой-то момент произошел удар, но я спал и сразу не понял, что произошло. Был сильный шок. Потом я посмотрел на свою супругу, сидевшую на заднем сиденье, — ее лицо и голова были в крови»,
— рассказал Сумишевский.
Несмотря на старания врачей, Наталия скончалась спустя восемь дней в реанимации, так и не придя в себя. Ярослав признался, что до сих пор не может справиться с утратой:
«Как будто это все не со мной происходит, хочется проснуться, чтобы все закончилось, а когда просыпаешься, понимаешь, что это реальность, которую не изменишь и надо как-то продолжать жить».
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