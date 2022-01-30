«Лицо и голова были в крови»: Сумишевский впервые рассказал о гибели жены

«Во время поездки шел сильный снег, погода была очень плохая. В пути в основном я спал, но периодически просыпался и даже делал замечания водителю, чтобы он не торопился и не обгонял автомобили из-за плохой видимости. В какой-то момент произошел удар, но я спал и сразу не понял, что произошло. Был сильный шок. Потом я посмотрел на свою супругу, сидевшую на заднем сиденье, — ее лицо и голова были в крови»,