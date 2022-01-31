Сын Королевой, дочь Глюкозы и еще трое эпатажных детей звезд

Дети знаменитостей не похожи друг на друга. Одни пользуются успехом родителей и становятся звездами соцсетей с пеленок, а другие предпочитают оставаться в тени. Мы решили вспомнить о самых эпатажных детях селебрити. Подробнее читайте в нашем новом материале.

Фото: @grek_grex @grek_grex

Сын Наташи Королевой — Архип Глушко

@grek_grex

Сын Наташи Королевой и Тарзана буквально вырос на наших глазах. Архипу Глушко 18 лет, он строит сольную карьеру под псевдонимом Grek и увлекается pole dance. Бьет ключом и его личная жизнь. В 2019 году он расстался с бывшей участницей «Дома-2» Марией Слугиной и теперь крутит роман с некой Мелиссой. Впервые Архипа Глушко и Мелиссу заметили вместе на «Московском выпускном» в Парке Горького в июле 2020 года. О ней известно немного: девушка разделяет страсть бойфренда к танцам на пилоне и внешне похожа на его звездную мать. Молодые люди настроены на серьезные отношения. Архип уже успел познакомить Мелиссу со своей родительницей.

Дочь Глюкозы — Лидия Чистякова

@ray_musicofficial

Глюкоза — мама двух дочерей, 12-летней Лидии и 8-летней Веры. Обеих наследниц певица родила от мужа Александра Чистякова. Девочки внешне невероятно похожи на свою маму: обе блондинки с лучезарными улыбками. В отличие от многих других знаменитостей, Глюкоза строго воспитывала дочерей — у них не было планшетов, телефонов и прочих гаджетов. До 10-летнего возраста Лида даже не знала, как выглядит кумир многих девочек Егор Крид. Старшая дочь звезды пошла по ее стопам и тоже увлекается музыкой. Под псевдонимом LIDUS у девушки уже вышло несколько песен. Лида часто экспериментирует с внешностью. Она уже успела покрасить волосы в фиолетовый и розовые цвета. Глюкоза одобряет эксперименты дочери и следит, чтобы она не навредила своему здоровью.

Дочь Славы — Александра Сланевская

@nastya_slava

Певица Слава беспрепятственно отпустила дочь во взрослую жизнь. Уже в 17-летнем возрасте Александра начала жить с бойфрендом, а певица сняла для них отдельную квартиру. Слава посчитала это решение верным, так как квартира находилась рядом со школой, куда ходила Саша. Кроме того, совместная жизнь с парнем, по мнению артистки, похожа на репетицию семейного быта, что неплохо для опыта. Слава родила дочь, когда ей было 18, поэтому допускает, что и Саша может пойти по ее стопам, однако рано становиться мамой звезда дочери не советует.

Дочь Ларисы Гузеевой — Ольга Бухарова

@newdecada

21-летняя копия-дочь Ларисы Гузеевой Ольга, рожденная в третьем браке актрисы и телеведущей с ресторатором Игорем Бухаровым, выросла настоящей бунтаркой. Ранее девушка эпатировала фанатов матери перевоплощениями в героев фильмов ужасов, а потом и вовсе частично сбрила брови. Лариса Гузеева поддерживает бьюти-эксперименты дочери, поэтому наверняка отнеслась к этому с пониманием. Не так давно дочь телеведущей удалила все снимки из социальных сетей.

Дочь Любови Успенской — Татьяна Плакcина

@uspenskayalubov_official

Татьяна Плаксина — дочь звезды шансона Любови Успенской — родилась в Америке. Позже Татьяна переехала в Москву, однако своей в России, как и в Америке, себя почувствовать не смогла. В 2016 году она переехала на Коста-Рику, где занялась йогой и рисовала картины — однако ее размеренную жизнь нарушила велосипедная авария в 2016 году. В результате она выбила нижние зубы, у нее серьезно пострадала нижняя челюсть, которую пришлось мучительно и тяжело оперировать. Первое время после операции, когда тяжело восстанавливавшуюся Таню пришлось обрить наголо, девушка поддерживала тесный контакт с мамой. Она даже выходила на сцену на концертах Успенской. Однако после отношения испортились. Дочь певицы обвинила звездную мать в издевательствах и улетела к отцу в Америку, оборвав связь с родительницей. Теперь «мамину Таню» можно увидеть только случайно — на архивных фото за спиной Успенской. Большинство их совместных фото исчезли из соцсетей.