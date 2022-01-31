Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-5° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
1 час назад

Кейт Миддлтон и принц Уильям покидают Лондон

Кейт Миддлтон и принц Уильям покидают Лондон

Кейт Миддлтон и принц Уильям покидают Лондон
Фото: InstagramInstagram

Издание The Telegraph сообщает, что герцоги Кембриджские готовятся покинуть Лондон. Дело в том, что королевская семья хочет быть ближе к Елизавете II, поэтому обдумывает решение переехать в новый дом в Виндзоре.

Кейт Миддлтон и принц Уильям собираются въехать в новый дом в Беркшире. Как сообщают СМИ, герцоги считают это прекрасным местом для воспитания своих детей. Напомним, у Кейт и Уильяма трое детей: восьмилетний Джордж, шестилетняя Шарлотта и трехлетний Луи. По совам источников, они начинают «спокойную жизнь за городом. Дом, в который планируют перебраться Кембриджские, ранее был чайным домиком королевы Виктории.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители