Кейт Миддлтон и принц Уильям покидают Лондон

Издание The Telegraph сообщает, что герцоги Кембриджские готовятся покинуть Лондон. Дело в том, что королевская семья хочет быть ближе к Елизавете II , поэтому обдумывает решение переехать в новый дом в Виндзоре.

Кейт Миддлтон и принц Уильям собираются въехать в новый дом в Беркшире. Как сообщают СМИ, герцоги считают это прекрасным местом для воспитания своих детей. Напомним, у Кейт и Уильяма трое детей: восьмилетний Джордж, шестилетняя Шарлотта и трехлетний Луи. По совам источников, они начинают «спокойную жизнь за городом. Дом, в который планируют перебраться Кембриджские, ранее был чайным домиком королевы Виктории.