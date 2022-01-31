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1 час назад

Виторган показал нежный кадр с 5-летним сыном от Собчак — и умилил подписчиков

Ксения Собчак и Максим Виторган расстались несколько лет назад. У экс-супругов во время брака родился общий сын Платон, которому в этом году исполнится 6 лет. Несмотря на развод, бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения ради наследника. Телеведущая никак не препятствует общению мальчика с отцом и охотно отпускает его в путешествия с нынешней возлюбленной актера Нино Нинидзе. Периодически Виторган показывает, как проводит время с сыном, в личном блоге.

Снимок Виторгана с сыном умилил подписчиков
Фото: InstagramInstagram

На этот раз артист заснял Платона в домашней обстановке. Вместе с папой мальчик собирал конструктор. На фото белокурый красавец-сын Виторгана и Собчак выглядит довольно счастливым.

«Счастье», — так и подписал звездный отец нежный кадр.

@mvitorgan

Стоит сказать, что Платон очень похож на покойного деда Анатолия Собчака. Наследник политика унаследовал некоторые его черты лица.

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