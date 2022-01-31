Снимок Виторгана с сыном умилил подписчиков

Ксения Собчак и Максим Виторган расстались несколько лет назад. У экс-супругов во время брака родился общий сын Платон, которому в этом году исполнится 6 лет. Несмотря на развод, бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения ради наследника. Телеведущая никак не препятствует общению мальчика с отцом и охотно отпускает его в путешествия с нынешней возлюбленной актера Нино Нинидзе. Периодически Виторган показывает, как проводит время с сыном, в личном блоге.