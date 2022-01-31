Дочка Брежневой выложила редкое фото с отцом-бизнесменом

Вера Брежнева — мама двоих дочерей. Старшей наследнице артистки уже 20, и она проживает за границей. А вот младшей Саре 12, сейчас она живет вместе с мамой и ее нынешним супругом Константином Меладзе. Девочка родилась от бывшего супруга певицы Михаила Кипермана, владеющего крупным бизнесом в Украине. В редких случаях родственника Сары можно заметить в ее личном блоге.