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47 минут назад

"Похожи!": дочка Брежневой выложила редкое фото с отцом-бизнесменом

Девушка показала кадр с родителем в личном блоге.

Дочка Брежневой выложила редкое фото с отцом-бизнесменом
Фото: @ververa@ververa

Вера Брежнева — мама двоих дочерей. Старшей наследнице артистки уже 20, и она проживает за границей. А вот младшей Саре 12, сейчас она живет вместе с мамой и ее нынешним супругом Константином Меладзе. Девочка родилась от бывшего супруга певицы Михаила Кипермана, владеющего крупным бизнесом в Украине. В редких случаях родственника Сары можно заметить в ее личном блоге.

@sswlvix

На этот раз дочка Брежневой сделала репост у Саши Киперман, которая выложила кадр с Михаилом. Это архивное фото 2020 года, когда Сара праздновала 11-летие. Стоит сказать, что у наследницы звезды явно есть сходство с отцом. Они находятся в теплых отношениях.

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